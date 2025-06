Cât ajung să cheltuie adolescenții într-o zi de weekend petrecută pe Calea Victoriei?

Odată ce elevii și studenții au intrat în vacanță, Calea Victoriei a devenit locul preferat de întâlnire. Pentru în zilele de weekend este blocat accesul mașinilor, iar gelateriile și cafenelele sunt la tot pasul, tinerii aleg celebra arteră a Capitalei pentru a se relaxa. Prețurile piperate nu par să-i îndepărteze pe cei dornici de a petrece un timp de calitate cu prietenii sau chiar în compania propriei persoane.

„Mănânc o înghețată, am ieșit puțin să mă plimb fiindcă e mai răcoare. Am un frappe, înghețată. Am o cupă de lavandă, fructul pasiuni și fructul dragonului. Știu când merg la înghețată îmi ajung 100 de lei, depinde ce îmi iau, dar dacă merg să mănânc ies cu mai mult. Bugetul alocat, nu știu, 300 de lei”, a mărturisit Alexia, potrivit .

Calea Victoriei, printre destinațiile preferate de weekend ale bucureștenilor

Adolescenții care aleg să iasă de dimineață, încep ziua cu un mic dejun la restaurant, acolo unde sunt dispuși să lase 300-400 de lei pentru un mic dejun cu ceva dulce și o băutură fancy.

Alții aleg să se desmeticească la o cafenea și o plimbare până la gelaterie. Cum o cafea costă 17 lei și o singură cupă de artizanală 10 lei, nu e greu ca pe parcursul zilei să fie atinsă sau chiar depășită suma de 100 de lei. Cu atât mai mult dacă deliciile matinale sunt completate, câteva ore mai târziu, de o gustare caldă, o artizanală sau ceva de ronțăit în mers.

Și animalele de companie sunt parte din peisaj. Cei care aleg să iasă împreună cu prietenul blănos nu pot să nu îl cintească cu o înghețată specială pentru căței, cu morcov, afine sau alte ingrediente sănătoase.

Indiferent de cum se raportează oamenii la o ieșire pe calea Victoriei, ca la un moment de relaxare sau ca la un obicei de weekend; toți ajung la aceeași concluzie: cheltuielile pornesc de la 100 de lei și pot ajunge ușor la 300-400 de lei.