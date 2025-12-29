B1 Inregistrari!
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare

Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare

B1.ro
29 dec. 2025, 10:08
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cât costă o zi de cazare la hotelurile pentru animale
  2. Alternative pentru animalele de companie: hoteluri sau pet sitter, pentru siguranţă de Sărbători

Hotelurile pentru animale de companie sunt salvarea multor stăpâni care nu au cu cine să își lase prietenii blănoși în perioada sărbătorilor. Nu doar că patrupedele vor avea parte de cea mai bună îngrijire, dar vor și „socializa” cu alte animăluțe, ceea ce le alină dorul de stăpâni.

Cât costă o zi de cazare la hotelurile pentru animale

Stăpânii de animale care vor să petreacă Revelionul departe de casă le-au rezervat din timp un loc blănoșilor, la un hotel specializat. Cererea a crescut semnificativ în perioada sărbătorilor, astfel că în Timișoara, o unitate de îngrijire dedicată patrupedelor are grad de ocupare de 80-90%. Nici vorbă de locuri în seara de Revelion. O zi costă 80 de lei.

La Craiova, situația este similară. Locurile sunt aproape în totalitate ocupate, iar tariful pentru o zi este în jur de 100 de lei, relatează Observator News.

La alte adăposturi din țară, prețurile pot urca și la 150 de lei per zi, asta în funcție de facilitățile pe care le va avea blănosul în timpul șederii. Animăluțele, mai ales cățeii, au la dispoziție propria lor căbănuță, cu încălzire în pardoseală sau aer condiționat, în funcție de sezon, camere de supraveghere care funcționează permanent și la ale căror imagini, stăpânul are acces. De altfel, este hrănit întocmai după cum a dictat stăpânul și scos, de două ori pe zi, pe gazon, unde are la dispoziție tot soiul de jucării.

Iar ca spațiul să fie în ton cu perioada festivă, căsuțele cățeilor au fost decorate cu ornamente de Crăciun. În complex se aude, de asemenea, muzică de Crăciun, iar la recepție, un brad a fost împodobit cu poze cu căței și pisici.

Alternative pentru animalele de companie: hoteluri sau pet sitter, pentru siguranţă de Sărbători

Stăpânii care nu își doresc să facă o schimbare așa mare de loc pentru animăluțul lor pot apela la serviciile unui pet walker sau pet sitter. Aceștia sunt oameni plătiți pentru a veni la domiciliul unde se găsește animăluțul, îl plimbă și îl hrănesc. Specialiștii nu recomandă însă, mai ales în această perioadă, varianta unui pet sitter. Nu doar că patrupedul petrece foarte mult timp singur, dar zgomotul produs de artificii și petarde creează un stres suplimentar.

