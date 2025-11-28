În contextul tensiunilor de la graniță, Armata României își dorește să își suplimenteze numărul de efective. În acest sens, Armata a lansat un program de înrolare voluntară, iar primii 2.000-3.000 de civili vor începe pregătirile de anul viitor. Deși ne mai desparte doar o lună de noul an, ministerul Apărării nu pierde vremea, iar astăzi și-au depus jurământul 600 de tineri soldați, recrutați după metoda clasică.

Marele absent de la depunerea jurământului

Ploaia torențială nu i-a dat înapoi pe tinerii care și-au depus astăzi jurământul militar, în fața familiilor şi a şefului armatei. trebuia să fie și el prezent la ceremonie pentru a le ura succes celor mai noi înrolați soldați, însă chiar în acel timp, fostul ministru al Apărării își anunța demisia. Decizia lui Ionuț Moșteanu vine în urma scandalului diplomei de studiu.

„De aici înainte faceţi parte din cadrul Armatei României, care se îmbogăţeşte cu peste 2.000 de tineri ostaşi. Primim în rândurile noastre o nouă serie de miltiari care va asigura profesionalismul de mâine”, a declarat generalu Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, potrivit Observator News.

Cât câștigă un soldat din Armata României, la început de carieră

La început de carieră, un soldat gradat profesionist câștigă aproximativ 4.800 de lei, lunar.

La începutul lui 2025, Ministerul Apărării Naționale avea cheltuieli cu aproximativ 90.000 de persoane, dintre care:

70.000 sunt ofiţeri şi gradaţi militari;

17.000 de angajaţi din personalul civil;

4.700 sunt rezervişti voluntari.

În condiții de război, armata poate solicita la alți aproximativ 50.000 de rezerviști să lupte pentru a-și apăra țara.

Anul trecut, s-au încadrat în sistemul de apărare cu 5.600 mai mulţi militari decât au ieşit. Reducerile bugetare au dus însă, la o scădere a numărului de noi militari, spun surse .

În încercarea de a acoperi deficitul de personal, România va da startul unui proiect de înrolare voluntară, pentru 2.000-3.000 de persoane selectate prin concurs. Vor avea 4 luni de instrucție, timp în care vor fi plătiți cu aproximativ 25.000 de lei. La final, vor fi parte din rezerviștii armatei române.