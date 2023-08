Cât costă cea mai scumpă pereche de papuci Crocs / Tinerii au început să își dorească tot mai mult această încălțăminte din cauciuc

Papucii din cauciuc, Crocs, au devenit tot mai cunoscuți și tot mai doriți de tineri. Această încălțăminte promite că are proprietăți antibacteriene și nu absoarbe apa. Faimoșii papuci sunt din ce în ce mai căutați, iar prețurile lor variază între 50 de lei și 5.000 de lei.

Printre celebritățile care au fost surprinse purtând celebrii papuci crocs se numără Justin Bieber, Kendall Jenner și Ariana Grande.

„Dintr-un papuc de grădină a devenit o modă şi ce să vezi dintr-o dată crocşii au şi toc. Ceva simplu care poate fi spălat uşor, cu care poţi să intri şi în duşul de pe plajă. Sunt o alternativă a pantofilor sport, a papucilor de plajă”, a spus Clara Rotescu.

Designerii de top au lansat și o variantă cu toc a acestor papuci Crocs. O astfel de pereche costă aproape 400 de euro, în timp ce cea mai scumpă pereche costă aproximativ 1.000 de euro.

„Au tot felul de nume litere accesorii şi până la urmă este un trend care funcţionează aşa cum au funcţionat şi papucii de casă şi hawaienii. Nu mi se par disgraţioşi pentru că lumea se îndreaptă şi spre comoditate”, a mai spus designerul Clara Rotescu, conform .

My little sister sells the charms or whatever it’s called that goes in crocs or any kind of shoes with the holes!!! 😍

— Nana (@simplynanaaa)