Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, românii se pregătesc de cheltuieli mai mari pentru încălzire. Lemnele de foc – principala sursă de căldură pentru aproximativ 3,5 milioane de gospodării – s-au scumpit odată cu majorarea TVA de la 5% la 11%, dar și pe fondul presiunii generale a prețurilor.

Cât de mult au crescut prețurile la lemnele de foc

Nou val de scumpiri

În județul Mureș, unde încălzirea cu lemnele de foc este frecvent utilizată, localnicii resimt deja creșterile. Augustin Fechete, care își încălzește locuința atât pe gaz, cât și pe lemne, spune că a plătit deja peste 3.500 de lei pentru stocul necesar, față de 2.800 de lei anul trecut.

„Eu, pentru familia mea, am nevoie cam de 10 mp. Am încălzire mixtă: şi pe gaz, şi pe lemne. Am plătit cam 2.800 de lei şi anul asta, deja am plătit peste 3.500; pe lângă ce mai costă depozitarea, crăpatul”, a declarat bărbatul, conform .

Potrivit Direcției Silvice Mureș, majorarea TVA a dus la scumpiri de 10–15 lei pe metrul cub. Dacă anul trecut prețurile erau între 210 și 230 de lei, acum au urcat la 230–250 de lei, în funcție de specie. În unele zone, lemnul de foc poate ajunge chiar și la 400 de lei metrul cub, în funcție de calitate și transport.

Creșterea costurilor îi obligă pe mulți români să își regândească bugetele, să reducă cheltuielile neesențiale și să prioritizeze strict necesarul pentru a trece peste iarnă.

TVA-ul a crescut cu 6%: de la 5 la 11. Ţinând cont că s-a modificat TVA-ul, inclusiv la lemnul de foc, înregistrăm o creştere: între 10 – 15 lei/mc. Dacă anul trecut era undeva între 210 şi 230 de lei, acum suntem la 230 – 250 lei/mp. Preţurile fluctuează în funcţie de specie”, a declarat Ilie Covrig, directorul Direcției Silvice Mureș.

se pregătește pentru un an dificil din punct de vedere economic, iar 2026 aduce în sistemul fiscal. Una dintre cele mai importante vizează impozitul pe locuințe.

Din ianuarie, acesta nu va mai fi calculat pe baza valorilor istorice din evidențele primăriilor, ci pe valoarea de piață actuală a proprietăților. În contextul în care prețurile imobiliare au crescut semnificativ în ultimii ani, această modificare poate duce la majorări substanțiale, chiar duble în orașele mari.