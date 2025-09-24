Studenții au început să sosească în cămine. Emoționați și cărând după ei valize grele, tinerii au stat la cozi pentru a-și primi cheile. Mai apoi, au căutat camerele la care au fost repartizați și au început munca de despachetare și aranjare.

Ce așteptări au studenții de la experiența traiului într-un cămin

La Universitatea Tehnica din Cluj, prioritate la cazare au „bobocii”. Patru tinere așteaptă la coadă pentru a-și primi cheia, nerăbdătoare să vadă ce le rezervă viața de student. Deși vin din colțuri diferite ale țării, nu se tem că vor exista divergențe, mai ales dacă fiecare respectă o serie de reguli minune: să comunice și să păstreze curățenia.

„Mă cunoşteam doar cu una dintre ele, am fost colege din clasa a V pana în a XII-a. Cred că o să fie bine daca comunicăm, ne înţelegem, păstrăm curăţenia”, a spus Ana, studentă.

„Comunicarea este esenţială şi nu ar trebui să fie o piedică în a ne întelege, dacă suntem colege”, a spus şi Ştefana.

Emoții au și băieții. Unii dintre ei nu se așteaptă să fie chiar o perioadă ușoară, în timp ce alții au încredere că statul într-o colectivitate mai mare o să le aducă distracție pe cinste.

„Nu o să fie uşor neapărat, dar cred că o să ne dezvolte foarte mult treaba asta”, a spus Matei, student.

„Eu cu prietenii mei am zis să ne şi distrăm în timpul facultăţii. E un colectiv aici mai mare, putem să învăţăm împreună, să gătim, să ne distrăm”, crede David.

Cât costă o lună de cazare la căminele din țară

Tarifele diferă în funcţie de numărul de studenți care stau într-o cameră. Cel mai mic preț este de 260 de lei pe lună, pentru un loc într-o cameră cu patru paturi. Cei care își doresc mai multă intimitate, pot opta pentru un loc într-o cameră cu două paturi și vor plăti cu 100 de lei mai mult. Indiferent de tipul încăperii, fiecare are baie proprie, iar fiecărui student îi revin un raft, un dulap, un birou.

„4.935 de locuri de cazare. Studenţii din anul 1 care au fost admişi la buget beneficiază toţi de cazare”, a declarat Oana Cifu, purtător de cuvânt UTCN Cluj, pentru .

Şi la Suceava, studenții sunt așteptați să-și ocupe locurile la cămin. Anul acesta, cămine au putut caza aproape 1.400 de tineri. Tarifele încep de la 220 de lei și pot ajunge la 450 de lei.

„Toate căminele noastre sunt modernizate, în acest moment. Nu există baie pe hol sau partea această de confort pe care noi o numim sporit”, a declarat Gabriela Prelipceanu, prorector.

Ce opțiuni ai cei care nu prind un loc la cămin

Studenții care nu au prins loc la căminul facultății pot opta să se cazeze la un cămin privat sau să stea în chirie.

În București, un loc într-un cămin privat începe de la 250 de euro pe lună, la care se adaugă taxa de mentenanță și garanția.

Există și opțiunea chiriilor, a căror prețuri au înregistrat creșteri semnificative în ultima perioadă. Sectorul 1 al Capitalei deschide topul scumpirilor în materie de chirii. În această zonă, preţul mediu al unei chirii se apropie de 750 de euro pe lună. Locul doi în acest top este ocupat de o altă zonă din Capitală, mai exact Sectorul 2 al Capitalei. Cluj-Napoca, acolo unde închirierea unei locuințe costă și 630 de euro pe lună, ocupă doar locul trei.

La polul opus se situează Arad, unde găsim cele mai mici chirii din ţară, iar media prețurilor se situează la 360 de euro. Aradul este urmat de Craiova şi de Oradea, acolo unde media tarifelor percepute pentru chirii este de 430 de euro.

Nici măcar garsonierele, cel mai căutat tip de locuință în această perioadă, nu mai sunt la fel de accesibile în cele mai importante centre universitare din țară. Spre exemplu, în , chiria pe o lună se ridică la 440 de euro. Și în Brașov, proprietarii au mărit prețurile, astfel că închirierea unei garsoniere costă acum 380 de euro. Iaşiul urmează îndeaproape Brașovul la tarife. Studenții care sunt interesați să își găsească o locuință vor trebui să plătească în jur de 370 de euro pe lună.

La polul opus, își îmbie actualii sau viitorii localnici cu chirii de 300 de euro pe lună.