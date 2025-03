Cât costă un apartament în 2025? Creditul ipotecar, un vis imposibil: „Ne vom transforma într-o națiune de chiriași”

Prețurile continuă să crească vertiginos, transformând cumpărarea unui apartament într-un obiectiv tot mai greu de atins pentru români. În marile orașe, prețul unui apartament cu două camere depășește deja 100.000 de euro, iar accesarea unui credit ipotecar a devenit o adevărată provocare. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează, într-un interviu pentru , că „ne vom transforma într-o națiune de chiriași”, pe măsură ce costurile locuințelor devin tot mai inaccesibile.

Cât costă un apartament cu două camere în marile orașe

În București, prețul unui cu două camere într-o zonă decentă depășește 100.000 de euro, iar fenomenul nu este singular. În Cluj-Napoca, Constanța sau Timișoara, prețurile sunt la fel de ridicate, iar tendința de creștere nu dă semne de oprire. „Prețurile vor continua să crească prin prisma costurilor mai mari de producție, a eliminării facilităților, dar și a tendinței generale de creștere”, explică Adrian Negrescu. El compară situația cu cea din alte țări europene: „Uitați-vă în Varșovia, în Budapesta, în țările din Europa Centrală, acolo unde crescând nivelul de trai și condițiile de viață sunt mai scumpe. Să ne așteptăm la acest lucru!”

Ce salariu îți trebuie pentru un credit ipotecar

Potrivit analiștilor economici, pentru a putea accesa un credit ipotecar în 2025, un român trebuie să aibă un salariu net de minimum 7.000-8.000 de lei. „Pentru a-ți cumpăra un apartament cu două camere, într-un oraș important din România, trebuie să ai minimum 7.000 lei sau chiar 8.000 lei salariul și să nu ai alte rate, dacă vrei să cumperi acel imobil printr-un credit ipotecar”, subliniază Adrian Negrescu. Mai mult, avansul necesar pentru un credit standard a ajuns la 15%, ceea ce înseamnă că viitorii proprietari trebuie să economisească ani la rând doar pentru a putea începe procedura de achiziție.

Cei care reușesc să obțină un credit se confruntă și cu rate foarte mari. „Așteaptă-te ca rata ta să fie la nivel de 2.500 lei net, pe lună”, mai spune analistul economic.

O națiune de chiriași?

Creșterea continuă a prețurilor imobiliare și dificultatea accesării creditelor îi împing pe mulți români spre varianta închirierii, ceea ce ar putea schimba fundamental dinamica pieței locative. „Din păcate, și insist pe acest lucru, ne vom transforma într-o națiune de chiriași pe măsură ce costurile de construcție vor crește, iar populația din prisma veniturilor nu va mai avea acces de a cumpăra practic un apartament”, avertizează Adrian Negrescu.

Statisticile confirmă această tendință. În 2025, numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut semnificativ, cu aproximativ 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. În București, scăderea a fost chiar mai abruptă, ajungând la aproape 18%.

Piața imobiliară funcționează pe trei viteze

Potrivit lui Adrian Negrescu, piața imobiliară se dezvoltă diferit în funcție de regiune: „Piața imobiliară se dezvoltă în momentul de față pe trei viteze. Este o viteză mai mare în zona marilor orașe, lumea pleacă din mediul rural în orașele mari în căutarea unui salariu mai mare, au condiții de trai mai bune, iar acestă perspectivă pune presiune pe cererea de locuințe.

Este o altă viteză a orașelor medii și mici, unde prețurile stagnează, în momentul de față, pentru că cererea este oarecum similară cu oferta de imobiliare. Și există o piață în care prețurile au început să scadă, în mediul rural, în principal, acolo unde cererea scade mult, iar dezvoltatorii nu mai sunt interesați să dezvolte proiecte imobiliare în aceste regiuni.”

Un vis tot mai greu de îndeplinit pentru tineri

Achiziționarea unei locuințe devine o misiune aproape imposibilă pentru tinerii fără sprijin financiar din partea familiei. Bogdan Mihailă, unul dintre puținii care au reușit să își cumpere un apartament, explică eforturile uriașe pe care le-a depus pentru a obține un credit ipotecar: „Am obținut 1.000 de lei, în plus, la salariu, astfel am reușit să obțin un credit pentru căsuța mea. M-am chinuit. A fost greu. Am muncit mult. Am știut că asta îmi doresc. Plus că mi-au trebuit 10 ani pentru a strânge acel avans de 15%”.

Pe de altă parte, Cristian, un tânăr de 30 de ani care lucrează într-o corporație, se declară resemnat: „Îmi doresc o casă, dar asta e. Ce pot să fac? Să nu mănânc? Cum să strâng? Nu pot. Mă supără că nu pot să economisesc. Banii mei se duc pe chirie, utilități și mâncare. Nici vacanțe nu îmi mai permit.”

Cum a explodat piața imobiliară

Anul 2025 a adus creșteri record în prețurile apartamentelor. În cartiere precum Berceni și Militari, prețurile au depășit pragul de 100.000 de euro, iar în Titan, costul mediu al apartamentelor este cu 25.000 de euro mai mare decât anul trecut. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), interpretate de platforma Storia, în luna ianuarie 2025 s-au înregistrat peste 8.400 de tranzacții imobiliare la nivel național, cu 17% mai puține față de ianuarie 2024.