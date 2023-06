Cât costă un sejur de 3 nopți la un hotel cu vederea la plaja „Blue Flag”

Antreprenorii se plâng că nu prea au turiști pe și totuși nu se implică prea tare pentru a-i atrage. România are în acest an doar șase plaje Blue Fla, în ce Bulgaria are 12.

Apa curată și nisipul fin sunt primele indicii cum că o plajă are potențialul de a primi steagul albastru, care este simbolul calității, conform observatornews.

Criterii pentru a primi steag albastru

Steagul albastru se acordă plajelor care îndeplinesc anumite criterii, printre care trebuie să aibă locuri special amenajate pentru sporturile de apă, căi de acces pentru persoanele cu dizabilități, duşuri și cabine de schimb, dar și șezlonguri și umbrele prietenoase cu mediul.

În România există doar șase plaje care au steag albastru, ci anume două la Năvodari şi Eforie, şi una la Olimp. Toate sunt private și aparțin unor hoteluri de lux și nu se poate sta la plajă decât dacă se achită un sejur. Mamaia este prima stațiune care are plaje superbe. Acum 16 ani a intrat pe lista plajelor selecte din țara noastră. Aici fiecare poate sta la plajă fără să fie neapărat client. Șezlongul este 70 de lei pe zi.

Prețuri la hotelurile cu steag albastru

• Năvodari: sejur 3 nopţi/690 euro

• Eforie: sejur 3 nopţi/840 euro

• Olimp: sejur 3 nopţi/240 euro

• Mamaia: sejur 3 nopţi/670 euro

• şezlong: 70 lei

„A devenit deja o asociere cu respect pentru natură şi respect pentru oaspeţi”, Raluca Dumitrașcu, managerul unui hotel din Mamaia.

Pentru turiști este foarte important ca plaja să fie curate, să aibă toalete, chiar dacă nu are steag albastru.

„Oaspeţii care vin din străinătate sunt cei care ne adresează întrebarea dacă plaja noastră e blue flag”, Alina Petrea, managerul plajei din Năvodari.

Cea mai nouă plajă care a intrat de doi ani în clasament este la Olimp, în fața unui complex celebru de hoteluri renovate de un om de afaceri libanez.

„Ne responsabilizează totodată să menţinem standardul de calitate, siguranţă, curăţenie şi nu în ultimul rând de protejare a sistemului maritim”, Elena Ursu, director executiv.

În lume sunt peste 5.000 de plaje recunoscute pentru standardele de lux. Distincţia este acordată de Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediu. În top sunt Spania şi Grecia, cu peste 600 de plaje blue flag fiecare, urmate de Turcia. Bulgarii au de trei ori mai multe decât noi.