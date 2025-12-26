Sărbătorile de iarnă vin cu mese bogate, platouri pline și preparate tradiționale la care puțini pot spune „nu”. Salata de boeuf, toba de casă, lebărul, sau friptura sunt „vedetele” acestei perioade, însă specialiștii avertizează că ele pot deveni periculoase dacă sunt consumate după prea multe zile, chiar și păstrate în frigider.

Alimentele de sărbători, risc pentru sănătate dacă sunt consumate prea târziu

După plecarea oaspeților, multe dintre preparatele tradiționale rămân în frigider zile la rând. Puțini se gândesc însă la riscurile care pot apărea atunci când aceste alimente sunt consumate după mai multe zile. Întrebarea firească este: câte zile sunt, de fapt, sigure pentru consum?

Specialiștii atrag atenția că durata de viață a acestor produse nu este nelimitată, iar modul de păstrare face diferența dintre un preparat gustos și unul care poate deveni periculos pentru sănătate. Bacteriile se pot dezvolta rapid în alimentele bogate în proteine și grăsimi, mai ales dacă lanțul de frig este întrerupt, scrie Click.

Salata de boeuf, lebărul și toba de casă, cele mai perisabile

Salata de boeuf, toba de casă și lebărul sunt considerate printre cele mai perisabile alimente de pe masa de sărbători. Dacă au stat câteva ore pe masă, la temperatura camerei, în timpul mesei festive, durata lor de viață se reduce considerabil.

Expunerea îndelungată la căldură favorizează multiplicarea bacteriilor, chiar dacă ulterior produsele sunt puse la frigider. În aceste condiții, ele mai pot fi păstrate la rece aproximativ 24-36 de ore. Chiar și la temperaturi recomandate de 2-4 grade Celsius, termenul nu ar trebui extins peste 72 de ore.

Maioneza, un pericol ascuns

Un risc aparte îl reprezintă salata de boeuf, din cauza maionezei, extrem de sensibilă la variațiile de temperatură.

Specialiștii recomandă ca aceasta să fie consumată, ideal, în primele 24 de ore de la preparare, mai ales dacă este făcută în casă.

Sarmalele, friptura și cozonacii rezistă mai mult

În cazul sarmalelor, fripturii sau cozonacilor, lucrurile stau ceva mai bine. Dacă sunt depozitate corect, în recipiente închise, și păstrate în frigider, acestea pot rezista până la 7 zile.

Sarmalele și friptura pot fi congelate fără probleme, ceea ce le prelungește durata de consum chiar și cu câteva luni, fără a-și pierde semnificativ gustul. În schimb, reîncălzirea repetată sau lăsarea lor pe masă pentru perioade lungi reduce semnificativ siguranța alimentelor.

Sfaturile specialiștilor

Recomandările sunt simple: păstrați preparatele la frigider, evitați să le lăsați ore întregi la temperatura camerei, consumați rapid produsele care conțin maioneză sau organe și nu ezitați să aruncați mâncarea dacă observi modificări de miros, culoare sau aspect.