Deși considerat mai ușor decât Postul Paștelui, asta nu înseamnă că nu este o provocare pentru credincioși. Avantajul acestei perioade, în comparație cu cel din primăvară, este că există numeroase dezlegări la pește. Și deși mulți nu iau în considerare și alte preparate, alegând să îl gătească direct la cuptor sau pe tigaie, există variate feluri de mâncare, care mai de care mai gustoase, ce includ acest ingredient. Unul dintre aceste preparate absolut delicioase sunt sarmalele de pește. Sunt vedete, cum ar fi Irina Loghin, care le-au încercat și confirmă că gustul lor este greu de egalat.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

În aproape orice formă este consumat, peștele adaugă un strop de sănătate meselor. Asta, dacă gustul lui nu este suficient pentru a vă convinge să îl consumați. La tigaie sau la cuptor, servit alături de mămăligă și mujdei, ori integrat în preparate, peștele este o adevărată comoară.

Rețeta pentru sarmalele de post este originară din județul , de la Mănăstirea Sfânta Treime din Cerneți. VAantjul său major, pe lângă gustul de care vă veți îndrăgosti pe loc, iremediabil, este lista relativ scurtă și simplă de ingrediente necesare pentru preparare.

Ingrediente necesare:

Un kilogram de pește: macrou, somn sau șalău;

Varză murată;

Ceapă;

Morcovi;

Sos de roșii;

Orez;

Mărar;

Pătrunjel;

Piper;

Sare;

Cimbru:

Ulei.

Cum se prepară sarmalele de pește

Rețeta începe prin opărirea peștelui, indiferent că este macrou, somn sau șalău, potrivit Adevărul. Apoi se curăță de piele și se dezosează cu atenție.

Pentru restul de umplutură a sarmalelor, se toacă separat ceapa și morcovii și se călesc în ulei. Peste, se pune și orezul, precum și o cană și jumătate sau două se apă. Se lasă pe foc până când orezul începe să se umfle ușor.

Odată tigaia luată de pe foc, se adaugă mărarul și pătrunjel tocate mărunt, carnea de pește mărunțită și piper. Amestecul astfel obținut se învelește în foi de varză murată, formând sarmalele.

Într-o oală de pământ, se așază un strat de varză murată tocată și câteva rămurele de cimbru. Sarmalele se așază peste stratul de varză murată, în poziție verticală, lăsând în mijlocul lor un loc care se va umple tot cu varză murată tocată. Se acoperă cu un alt strat de varză murată tocată, iar restul oalei se umple cu apă. Se pune totul la fiert, iar spre final, se aduagă și sos de roșii. Se mai lasă câteva minute să fiarbă și ultimul preparat.