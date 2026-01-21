Carnetele CEC, odată un obiect banal și răspândit în aproape orice gospodărie românească, au devenit în prezent o raritate prețuită în special de colecționari. Înainte de 1990, nimeni nu bănuia că aceste simple documente vor deveni peste ani o adevărată atracție. Astăzi, tot mai mulți pasionați de obiecte din perioada comunistă sunt dispuși să ofere bani pentru ele.

Cum poți profita de vechile carnete CEC pe care le mai ai acasă

Dacă mai ai prin casă un carnet CEC vechi, acesta ar putea reprezenta o sursă modestă de venit. Mulți români încearcă să le vândă pe platformele online, însă trebuie să știi că valoarea nu este una spectaculoasă. Totuși, în funcție de starea carnetului, suma pe care o poți obține variază.

Cât costă carnetele CEC în 2026

În mediul online, carnete CEC pot ajunge să se vândă cu aproximativ 50 de lei fiecare. Evident, prețul depinde mult de cât de bine păstrat este documentul. Carnetele uzate, deteriorate, pot să nu aibă nicio valoare comercială.

În cazul în care se află în stare bună, puteți încerca să îl vindeți unui colecționar.

Ce alte obiecte din perioada comunistă mai caută colecționarii

Carnetele CEC nu sunt singurele relicve ale trecutului care stârnesc interes. Monedele vechi, de exemplu, sunt extrem de populare. Unele pot atinge prețuri surprinzătoare. De pildă, o monedă românească din anul 1952, cu valoarea nominală de 3 bani, s-a vândut recent online cu nu mai puțin de 35.000 de lei. Este important să verifici autenticitatea și să consulți un specialist înainte de a pune un preț corect, potrivit .

Carnetele CEC au fost introduse în România în ca un instrument prin care oamenii își depozitau economiile la Casa de Economii și Consemnațiuni. Aceste documente reprezentau o formă simplă de economisire, fără dobânzi mari, dar cu un rol important în gestionarea banilor în vremuri dificile.