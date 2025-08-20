B1 Inregistrari!
Pachetul doi de austeritate desființat de un reputat economist. Concedierile colective inițiate de Bolojan, similare epurărilor din perioada comunistă (VIDEO)

Adrian Teampău
20 aug. 2025, 17:17
Pachetul doi de austeritate desființat de un reputat economist. Concedierile colective inițiate de Bolojan, similare epurărilor din perioada comunistă (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Concedierile colective inițiate de premierul Ilie Bolojan în administrație, prin pachetul doi de austeritate, sunt similare epurărilor din perioada Anei Pauker. Economistul Mircea Coșea susține că cifrele avansate de reprezentanții guvernului sunt înspăimântăroare și lipsite de logică.

Cuprins:

  • Mircea Coșea desființeacă pachetul doi de austeritate
  • Concedierile colective comparate cu epurările comuniste
  • Efectele perverse ale concedierilor în masă

Coșea desființeacă pachetul doi de austeritate

Pachetul doi de austeritate, care va fi promvovat de Ilie Bolojan, nu conține nici o măsură de relansare economică, ci doar creșteri de taxe și concedieri colective ce vor pune noi presiuni pe cetățeni. Este opinia reputatului economist Mircea Coșea, pe care a expus-o în emisiunea Polirica Zilei cu Ioana Constantin.

„Nici o măsură de relansare economică (nu cuprinde pachetul doi – n. red).  Toate sunt pe aceeași linie, de reduceri lși de tăieri. Iar cifrele acesta sunt înspăimântătoare. Vă dați seama, 40.000 de oameni care aveau un venit vor rămâne peste o săptămână sau două fără nici un venit. Cum să mai creștem consumul? De unde și cum? Oamenii aceștia intră într-o situație complicată pentru supraviețuire, darămite să mai creștem și consumul…”, a declarat Mircea Coșea

Potrivit spuselor sale, nicioată concedierile în masă nu au avut efecte pozitive în economie. Dimpotrivă au dat naștere la mișcări sociale. În opinia sa, personalul trebuie redus acolo unde activitatea nu justifică menținerea sa. Dar în acele instituții în care personalul nu acoperă activitatea, reducerea cu 20% va provoca un blocaj.

„Toate ieșirile (concedieri – n. red.) astea în masă nu au fost niciodată bune, în nici o economie. Au dat naștere la mișcări sociale. Cifrele astea care sunt scoase statistic… să se reducă personalul cu 20%. De ce cu 20%? Poate că unele instituții au nevoie să crească personalul. Reduci personalul când nu ai activitate, dar când ai activitate reduci personalul cu 20%. De ce?”, a subliniat Mircea Coșea.

Concedierile colective comparate cu epurările comuniste

Economistul Mircea Coșea a comparat concedierile colective inițiate de guvernul Bolojan cu epurările din perioada comunistă, când angajații fără carnet de partid erau dați afară. El a declarat că vor rămâne în sistem doar cei cu pile și relații, cu rude și proptele politice. Aceasta în vreme ce oamenii care nu au relații politice vor fi trimiși acasă.

Vă dați seama ce va fi cu această reducere? Vor fi dați afară cei care nu au prieteni, care nu au rude, care nu sunt în partid, care sunt antipatizați de șefi și vor rămâne în continuare cei care au pile, relații, sunt partinici, ca să spun așa. Prin lucrurile acestea ne apropiem de perioada Ana Pauker. Atunci era așa. Șeful intra în birou și spunea: «ești în PCR?» «Nu.» «Pleacă acasă!». Așa este și acum”, a avertizat economistul.

Potrivit spuselor sale, într-o perioadă de criză, precum cea pe care o traversăm, nu pot fi concediați zeci de mii de oameni fără să li se asigure o alternativă. Mai ales că există nici firmele private sunt lovite de măsurile de austeritate.

„Or nu se poate așa. Trebuie gândit în perspectivă. Cum putem să deblocăm din economie zeci de mii de oameni fără să le asiguri un loc de muncă alternativ? Nu se poate. Nu avem cum. Să plece la privați… la care privați? la ăia care dau faliment de-am ajuns pe locul doi în Europa?”, a mai spus Mircea Coșea.

Efectele perverse ale concedierilor în masă

Concedierile colective propuse de Ilie Bolojan prin pachetul doi, confomitent cu interzicerea transferurilor sau detașărilor între structurile publice sunt de natură să provoace un blocaj în sistemul public. Astfel, funcționarii vizați de concedieri vor fi nevoiți să iasă din sistem. Ei nu se vor putea transfera în alte structuri publice, din cauza reglementărilor propuse de guvern, aflate în deficit de personal, unde și-ar putea continua activitatea.

Astfel, în condițiile în care toate instituțiile vor trebuie să concedieze sau să reducă posturile cu 20%, vor apărea sincope în activitate, din cauza lipesei personalului. Or în aceste condiții, cel mai probabil, se va ajunge la fel ca în timpul crizei din 2010, la externalizarea unor servicii, către anumite firme, pe sume mai mari decât costurile salariale ale angajaților concediați.

De altfel, Ilie Bolojan este un susținător al externalizării, așa cum de altfel a și declarat într-una din primele conferințe de presă când a promovat măsurile de austeritate. Iar dacă se va ajunge acolo, practic vom avea o creștere a cheluielilor bugetare, iar nu o reducere a acestora.

Tags:
