Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Direcției Generale de Protecție Internă ( ), subliniind că siguranța națională în România anului 2026 presupune prevenție, anticipare și consolidarea rezilienței instituționale, nu doar reacție la amenințări.

Amenințări complexe la adresa securității naționale

Potrivit ministrului, mediul regional rămâne marcat de tensiuni și incertitudini: proximitatea conflictelor din vecinătate, instabilitatea în zona Mării Negre, competiția strategică între state, precum și riscurile generate de criminalitatea organizată, migrația ilegală și terorism, scrie Agerpres.

„În România anului 2026, siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție. Mediul regional rămâne marcat de tensiuni și incertitudini…”, a declarat Cătălin Predoiu.

La acestea se adaugă atacurile hibride: campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de compromitere a infrastructurilor critice. Ministrul a subliniat că modernizarea capacităților și apărarea integrității instituționale sunt fundamentale pentru siguranța publică și statul de drept.

DGPI, pilon esențial pentru securitatea internă

„DGPI este un pilon esențial pentru protejarea integrității instituționale și pentru apărarea capacității de funcționare a MAI. Protejați din interior ceea ce cetățenii așteaptă: corectitudine, fermitate și încredere”, a spus Predoiu.

El a explicat că rolul DGPI crește odată cu digitalizarea administrației și a serviciilor publice, implicând atât eficiență, cât și noi suprafețe de risc. DGPI sprijină proiectele strategice axate pe securitatea cibernetică și întărirea încrederii în serviciile publice electronice.

Cooperare internă și internațională

Predoiu a mai evidențiat importanța cooperării interne și internaționale: „Exerciții interinstituționale pentru protejarea infrastructurilor critice și gestionarea amenințărilor hibride, cu participare largă și observatori internaționali – inclusiv NATO – întăresc capacitatea de răspuns și nivelul de pregătire.”

Ministrul i-a felicitat pe profesioniștii DGPI pentru creșterea rezilienței instituționale, sprijinirea digitalizării cu garanții de securitate și consolidarea cooperării interinstituționale.

„La mulți ani, DGPI! Mult succes în îndeplinirea misiunilor viitoare și respect pentru fiecare profesionist care servește România cu demnitate”, a încheiat acesta.