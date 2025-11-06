Când vine vorba de AI, angajații se împart în două tabere. Sunt angajați care privesc inteligența artificială ca pe o oportunitate și sunt angajați care se tem că i-ar putea înlocui. Specialiștii dezvăluie ce aptitudini, dar mai ales, ce mentalitate, poate face din noi o persoană greu de înlocuit la job.

Câți angajați se tem că inteligența artificială le-ar putea lua locul

Inteligența artificială a băgat spaima în anagajții români. 3 din 10 români se tem că noua tehnologie îi va înlocui la locul de . Specialiștii spun că unul dintre secretele care ajută, astăzi, angajații să își păstreze jobul este modul în care se raportează la inteligența artificială. Există mai multe șanse ca angajatorii să își dorească în echipa lor un om care vede din AI un partener, nu un dușman.

„Oamenii nu au răbdare să se înveţe să lucreze cu inteligenţa artificială, pentru că sunt ocupaţi în joburile de zi cu zi. Este important să privim AI-ul ca pe un colaborator şi cum să vină în ajutorul nostru. Dar ca să vină în ajutorul nostru, trebuie să ne şi cunoaştem foarte bine – ce facem şi cine suntem”, a declarat Irina Raicu, specialist AI, potrivit Observator.

Câte anunțuri cer, în prezent, cunoștințe despre inteligența artificială

Potrivit unui reprezentant al unei platforme de recrutare, în prezent, peste 1.000 de anunțuri de angajare le cer candidaților să știe să se folosească de inteligența artificială. În realitate, doar 4 din 10 români ştiu să folosească noua tehnologie atunci când intră într-o companie. De asemenea, numai 32% dintre aceştia declară că sunt pregătiţi de schimbările pe care le poate aduce inteligenţa artificială.

„Inteligenţa artificială devine parte din majoritatea joburilor, ceea ce duce la o transformare a acestora. Undeva la 1500 dintr-un total de 25.000 de anunţuri au astfel de cerinţe în acest moment în anunţurile de recrutare”, a declarat Raluca Dumitra, marketing officer platformă de recrutare.

Însă, cel puțin pentru un moment, inteligența artificială nu poate genera la fel de bine precum un om emoție. Este un atuu pe care omenirea încă îl are și ar trebui să îl valorificăm la maxim.

„Putem să ne folosim de inteligenţa artificială pentru a reduce timpul dedicat research-ului, putem să îmbunătăţim partea de interacţiune cu audienţa noastră. Pe zona de creare de conţinut încă nu a ajuns la nivelul în care să poată să ne înlocuiască. Cred că generăm mult mai bine emoţie şi spunem mult mai bine poveşti noi vs inteligenţa artificială. Şi la glume suntem mai buni!”, a declarat Diana Coman, specialist în .