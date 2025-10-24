Comisia Europeană a acuzat oficial companiile Meta și TikTok de multiple încălcări ale Legii privind serviciile digitale (DSA), una dintre cele mai importante reglementări ale Uniunii Europene pentru platformele online. Ancheta, finalizată vineri, indică lipsa accesului corespunzător al cercetătorilor la date și interfețe dificil de utilizat pentru raportarea conținutului ilegal. În funcție de concluziile finale, sancțiunile ar putea ajunge până la 6% din veniturile globale anuale ale companiilor, adică miliarde de euro.

Ce nereguli a descoperit Comisia Europeană la Meta

, compania-mamă a Facebook și Instagram, se află în centrul investigației. Conform concluziilor Comisiei Europene, platformele nu ar fi oferit cercetătorilor accesul prevăzut de DSA la datele lor interne. În plus, Meta este acuzată că a încălcat alte trei obligații majore: posibilitatea utilizatorilor de a semnala conținut ilegal, de a contesta deciziile de moderare și de a folosi interfețe clare și accesibile pentru aceste acțiuni.

Executivul european susține că interfața platformelor ar fi fost concepută intenționat pentru a complica procesul de raportare. „Meta ar fi proiectat interfața platformelor într-un mod care să îngreuneze procesul de raportare, făcând-o mai puțin intuitivă și mai dificil de accesat”, potrivit .

Reprezentantul companiei, Ben Walters, a respins acuzațiile: „Considerăm că modificările aduse sistemelor noastre de raportare și de acces la date respectă cerințele DSA”, a declarat el, subliniind că Meta a îmbunătățit procedurile și instrumentele pentru cercetători.

Ce probleme are TikTok în legătură cu accesul la date

Și TikTok este acuzată de o încălcare similară a obligațiilor privind transparența datelor. Conform Comisiei, platforma chineză nu ar fi oferit suficiente informații pentru cercetările independente privind conținutul publicat și impactul acestuia asupra societății.

Purtătorul de cuvânt al , Paolo Ganino, a declarat că platforma analizează concluziile Comisiei, însă a atras atenția asupra unor posibile conflicte între cerințele DSA și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). „TikTok a făcut investiții semnificative în crearea instrumentelor de cercetare, oferind deja acces la aproape 1.000 de echipe de cercetători”, a precizat acesta.

Ce sancțiuni pot primi giganții tehnologici

Meta și TikTok au acum dreptul de a răspunde acuzațiilor, însă dacă nu reușesc să convingă Comisia de conformitatea acțiunilor lor, riscă sancțiuni severe. Potrivit regulamentului, amenzile pot ajunge până la 6% din veniturile globale anuale, raportează Capital.ro.

Pentru Meta sau TikTok, acest procent înseamnă pierderi de miliarde de euro. Cazul face parte dintr-o campanie mai amplă a Uniunii Europene de a întări aplicarea normelor digitale. Înaintea lor, alte platforme precum X (fosta Twitter), Temu și AliExpress au fost vizate de anchete similare.

Investigația asupra Meta a fost deschisă în aprilie 2024 și extinsă ulterior, în timp ce ancheta privind TikTok a început în februarie și a fost prelungită de două ori. Bruxelles-ul transmite astfel un semnal clar: marile companii online trebuie să respecte regulile europene, indiferent de puterea lor globală.