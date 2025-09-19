Statul român a intrat în posesia celor 5,7 milioane de euro, despăgubirea aferente celor patru obiecte de patrimoniu furate din muzeul Drents, din Olanda. Suma uriașă a ajuns în contul Muzeului Național de Istorie a României.

Cine a achitat despăgubirea pentru obiectele furate

Suma de 5,7 milioane de euro a fost plătită integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, direct în contul Muzeului Național de Istorie a României, a informat Digi24.

Ce se va întâmpla cu obiectele din tezaur dacă vor fi găsite

Ancheta penală nu a fost închisă, însă autoritățile române au decis să nu mai aștepte finalizarea acesteia, ci să primească despăgubirea aferentă bunurilor furate, bunuri ce aparțineau din tezaurului național. În cazul în care cele patru piese vor fi găsite, acestea vor trebui predate imediat Muzeului Național de Istorie a României, unde vor trece printr-o evaluare completă, făcută de specialiști din domeniu. În cazul în care vreuna dintre ele vor avea nevoie de restaurare, suma aferentă va fi dedusă din despăgubirea deja achitată de 5,7 milioane de euro.

În acest moment, România a fost despăgubită la valoarea asigurată, însă procedura este una independentă de ancheta penală, informează .

Cercetările continuă, iar principalii suspecți se află în continuare în spatele gratiilor.

Cine sunt suspecții

Dintre cei trei suspecți, Douglas Chesley W., Jan B. și Bernhard Z., doar primii doi au fost audiați în instanță la sfârșitul lunii iulie, cel din urmă nefiind prezent. Toți cei trei suspecți sunt din Heerhugowaard.

În iulie, Jan B. S-a prezentat prima dată în instanță. La fel ca ceilalți doi bărbați, este suspectat de provocarea unei explozii, deteriorarea muzeului și furtul coifului de aur și al brățărilor ce aparțineau de tezaurul dacic.

În timpul audierii, Chesley W. l-a atacat pe co-inculpatul Jan B. în timpul audierii.

„Îmi este greu să stau lângă el, chiar trebuie să mă abțin. Aș vrea să-i dau câteva palme”, a spus Chesley W.

B. a fost arestat mai târziu decât ceilalți doi suspecți, Z. și W., deoarece împotriva lui fusese pusă la cale o operațiune sub acoperire. Ar fi recunoscut ofițerilorsub acoperirecă a comis jaful, împreună cu ceilalți doi.

De asemenea, ar fi spus că W. a fost creierul din spatele tuturor acestor lucruri și că W. a plecat singur după aceea cu comorile de artă pentru a le depozita undeva, intenționând să le vândă mai târziu. În timpul audierii, s-a anunțat că ADN-ul lui B. a fost găsit pe o rangă găsită în sala de expoziții a Muzeului Drents.

Ce au găsit autoritățile în geanta folosită de hoți

La finalul lunii iulie, autoritățile olandeze au anunțat că au făcut noi descoperiri în cazul tezaurului dacic furat. Se pare că în geanta de sport găsită după jaf, într-un container de pe strada Pelikaan din Assen, în care hoții își aruncaseră hainele, au fost găsite mici particule de aur în geantă. Potrivit Serviciului de Procuratură (OM), acest lucru indică faptul că comorile furate se aflau în interiorul genții.

Geanta conținea, de asemenea, haine cu urme de ADN ale lui Douglas Chesley W. și Bernhard Z., precum și cioburi de sticlă care proveneau probabil din muzeu.

Când a avut loc furtul de la Muzeul Drents

O explozie s-a produs în noaptea dintre 24 și 25 ianuarie, la Muzeul Drents din Assen, Olanda. Acolo, avea loc expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului”, în cadrul căreia erau expuse mai multe obiecte ce aparțin de dacic.

„Din primele evaluări această explozie a avut ca scop intrarea prin efracție în clădirea muzeului unde sunt expuse piese din tezaurul dacic al României. Autoritățile au informat că un număr de exponate din expoziție au fost furate de făptuitori încă neidentificați. Investigația și inventarul pieselor sunt în desfășurare”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, în ziua jafului, printr-un comunicat.

conținea obiecte împrumutate de la 18 muzee din România, printre care Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeul Național de Istorie a României, și muzeele din Cluj-Napoca, București, Iași și Timișoara.

„Ministerul Afacerilor Externe a informat Ministerul de Interne al României și Inspectoratul General al Poliției Române totodată fiind alertate ambasadele României în toate țările vecine pentru a cere sprijin autorităților competente”, se mai arată în comunicat.