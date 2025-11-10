Vești bune pentru pensionarii cu venituri mici. Aceștia ar putea primi bani în plus, de la stat, în luna decembrie. Guvernul a anunțat mai multe forme de sprijin pentru seniori înainte de sărbători, însă, numărul beneficiarilor scade față de anii trecuți. Doar o parte dintre pensionari vor încasa ajutorul financiar, iar criteriile sunt stricte.

Cine primește cei 400 de lei în decembrie

Ajutorul de 400 de lei reprezintă a doua tranșă din suma totală de 800 de lei acordată în acets an. Prima parte a fost virată înainte de Paște, iar ultima tranșă va intra în conturile pensionarilor în decembrie. Beneficiarii sunt persoanele care au o pensie sub 2.500 de lei, respectiv, cei cu venituri de până la 2.574 de lei, conform datelor oficiale.

Ce alte ajutoare primesc pensionarii cu venituri mici

Pe lângă acest sprijin, pensionarii pot solicita vouchere pentru plata la energie electrică, în valoare de 50 de lei pe lună. Cei eligibili vor primi banii pentru lunile noiembrie și decembrie, deci încă 100 de lei până la finalul anului, potrivit .

La aceste sume se adaugă și ajutorul acordat pe cardurile de alimente, în valoare de 125 de lei. Conform Ministerului Muncii, beneficiarii sunt:

pensionarii de peste 65 de ani cu indemnizație socială

copii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii sub sau egale cu 2.000 de lei

familiile și persoanele singure care primesc venitul minim de incluziune

Cine poate primi bonusul de 125–150 de lei de la primărie

Unele primării acordă suplimentar un bonus între 125 și 150 de lei pentru seniorii vulnerabili. Condiția este ca beneficiarii să verifice din timp dacă se încadrează și apoi să depună o cerere.

Cei care se încadrează în toate programele pot primi în luna decembrie o sumă considerabilă: 400 de lei de la stat, 100 de lei din voucherele pentru energie, 125 de lei de pe cardurile de alimente și încă 125–150 de lei de la primărie. În total, seniorii cu venituri mici pot ajunge la un plus de aproximativ 300–325 de lei pe lângă ajutorul principal, ceea ce poate ridica suma totală până la 700 de lei.