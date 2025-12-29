Nici faptul că multe produse sunt crescute la noi în țară nu îi motivează pe români să consume mai multe fructe și legume. Așa se face că țara noastră se află pe ultimul loc în UE când vine vorba de consumul acestor tipuri de alimente. Nu aceeași reticență o manifestăm și față de , vedetă chiar și pe mesele festive.

Ce îi face pe români să nu cumpere fructe și legume

Există și motive bine întemeiate pentru care fructele și legumele nu sunt tocmai atractive pentru români. Principala cauză invocată de cumpărători este prețul ridicat, dar și faptul că, mai ales în perioadele reci, multe astfel de produse provin din străinătate.

În timp ce în piețe este liniște, la măcelării se formează cozi.

Câți români nu mănâncă nici măcar o porție de fructe sau legume zilnic

Datele arată că mai bine de jumătate dintre români (73,6%) nu consumă nici măcar o porție de fructe sau legume pe zi, un procent cu mult peste media europeană de 33%. Aceleași date indică că doar 24% dintre români mănâncă între 1 și 4 porții, pe zi, și 2,4% dintre români – 5 porții pe zi.

Câte fructe și legume ar trebui să consumăm zilnic

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cantitatea zilnică recomandată de fructe și legume este de 400 de grame, echivalentul a cinci porții. Doar 2,4% dintre români ating această „performanță”, un procent cu mult sub media europeană de 12,4%.

„Lipsa consumului de fructe și legume adecvat pe termen scurt duce la probleme digestive, pentru că lipsesc fibrele. Ne scade imunitatea. Probleme asupra sistemului cardiovascular, bineînțeles, în special apariția colesterolului, trigliceridele crescute și așa mai departe”, a explicat Larisa Rusu, nutriționist, pentru Știrile ProTV.

Mari iubitori de fructe și legume sunt irlandezii, 33% dintre aceștia reușind să consume zilnic cele 400 de grame recomandate. Podiumul este urmat de locuitorii Țărilor de Jos (29%) și ai Danemarcei (23%).

La coada clasamentului european, îi țin companiei României și Slovenia (5,3%), dar și vecina Bulgaria (5%).