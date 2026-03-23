Caz de fraudă asupra unei pensionare. Suspecta condamnată, identificată în Tenerife

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 13:01
Sursa Foto: Hepta.ro
  1. A pretins că este îngrijitoare și a preluat controlul banilor
  2. A fugit din Marea Britanie înainte de proces
  3. Familia victimei: „Este pur și simplu enervant”
  4. Autoritățile cer extrădarea

O femeie condamnată pentru furt și fraudă, după ce a deposedat o pensionară de economiile de-o viață, a fost localizată în Tenerife, unde trăiește de mai bine de 11 luni, deși autoritățile britanice încearcă să o aducă înapoi în țară.

Pamela Gwinnett, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnată în lipsă, în octombrie anul trecut, la șase ani de închisoare, după ce a furat aproximativ 300.000 de lire sterline de la Joan Green, o fostă contabilă în vârstă de 89 de ani.

A pretins că este îngrijitoare și a preluat controlul banilor

Potrivit anchetei, Gwinnett a profitat de perioada pandemiei de COVID-19 pentru a se apropia de Joan Green, pretinzând că îi este îngrijitoare. În timp, ea a reușit să o izoleze de familie și să o convingă să semneze o procură care îi oferea acces total la finanțele sale, conform Știrile ProTv.

După ce a obținut controlul asupra conturilor, femeia ar fi cheltuit banii pe bunuri de lux, inclusiv tratamente cosmetice, mese costisitoare, dar și o mașină în valoare de 22.500 de lire sterline. De asemenea, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru plata ratelor la credite ipotecare.

A fugit din Marea Britanie înainte de proces

În timp ce aștepta procesul, Gwinnett a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune și a părăsit Marea Britanie, stabilindu-se în Tenerife. Acolo, locuiește într-un apartament situat pe malul mării.

Întrebată de jurnaliști despre acuzațiile care i se aduc, femeia a negat implicarea: „Nu, niciodată. Familia ei le-a luat.”

Ea a mai declarat: „Nu sunt obligată să răspund la aceste întrebări. De parcă aș fi luat eu banii! Eram împuternicită și ca executor testamentar, avocatul ei are toți banii. Nu aveam cardul ei bancar, familia ei îl avea. M-au scos țap ispășitor.”

Familia victimei: „Este pur și simplu enervant”

Cazul a provocat reacții puternice și în rândul familiei victimei. Joan Green a murit în 2022, iar apropiații ei susțin că a fost manipulată și izolată în ultimii ani de viață.

Nepotul vitreg al acesteia, David Bolton, a declarat: „Adevărul este că ea se bronzează în Tenerife, se plimbă pe acolo, fără să-i pese de nimic – doar de ea însăși. Toată durerea pe care a provocat-o tuturor de aici, toată supărarea. Este pur și simplu enervant.”

Autoritățile cer extrădarea

În timpul procesului, judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și a afirmat că Gwinnett a acționat în mod calculat pentru a o exploata pe pensionară.

Autoritățile britanice au inițiat procedurile de extrădare din Spania, considerând că prezența acesteia în Tenerife reprezintă o sfidare a justiției. Ancheta a scos la iveală inclusiv dovezi video care ar arăta modul în care femeia a controlat situația și a îndepărtat familia victimei.

Cazul rămâne în atenția autorităților, în timp ce demersurile pentru aducerea sa în fața justiției continuă.

Citește și...
Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
Eveniment
Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
Eveniment
Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
Eveniment
Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
Eveniment
Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
Violențe și vandalism într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii se tem să iasă din case noaptea
Eveniment
Violențe și vandalism într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii se tem să iasă din case noaptea
False vrăjitoare reținute la Craiova. Au păcălit o femeie cu 10.000 de euro
Eveniment
False vrăjitoare reținute la Craiova. Au păcălit o femeie cu 10.000 de euro
Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba
Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Va participa la evenimente europene privind prevenția și sănătatea mintală
Eveniment
Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Va participa la evenimente europene privind prevenția și sănătatea mintală
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
Eveniment
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
Ultima oră
15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
14:55 - Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
14:52 - Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
14:30 - Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
14:28 - Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
14:25 - Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
14:11 - Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz