O femeie condamnată pentru furt și fraudă, după ce a deposedat o pensionară de economiile de-o viață, a fost localizată în Tenerife, unde trăiește de mai bine de 11 luni, deși autoritățile britanice încearcă să o aducă înapoi în țară.

Pamela Gwinnett, în vârstă de 63 de ani, a fost condamnată în lipsă, în octombrie anul trecut, la șase ani de închisoare, după ce a furat aproximativ 300.000 de lire sterline de la Joan Green, o fostă contabilă în vârstă de 89 de ani.

A pretins că este îngrijitoare și a preluat controlul banilor

Potrivit anchetei, Gwinnett a profitat de perioada pandemiei de -19 pentru a se apropia de Joan Green, pretinzând că îi este îngrijitoare. În timp, ea a reușit să o izoleze de familie și să o convingă să semneze o procură care îi oferea acces total la finanțele sale, conform Știrile ProTv.

După ce a obținut controlul asupra conturilor, femeia ar fi cheltuit banii pe bunuri de lux, inclusiv tratamente cosmetice, mese costisitoare, dar și o mașină în valoare de 22.500 de lire sterline. De asemenea, o parte din bani ar fi fost folosiți pentru plata ratelor la credite ipotecare.

A fugit din Marea Britanie înainte de proces

În timp ce aștepta procesul, Gwinnett a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune și a părăsit Marea Britanie, stabilindu-se în Tenerife. Acolo, locuiește într-un apartament situat pe malul mării.

Întrebată de jurnaliști despre acuzațiile care i se aduc, femeia a negat implicarea: „Nu, niciodată. Familia ei le-a luat.”

Ea a mai declarat: „Nu sunt obligată să răspund la aceste întrebări. De parcă aș fi luat eu banii! Eram împuternicită și ca executor testamentar, avocatul ei are toți banii. Nu aveam cardul ei bancar, familia ei îl avea. M-au scos țap ispășitor.”

Familia victimei: „Este pur și simplu enervant”

Cazul a provocat reacții puternice și în rândul familiei victimei. Joan Green a murit în 2022, iar apropiații ei susțin că a fost manipulată și izolată în ultimii ani de viață.

Nepotul vitreg al acesteia, David Bolton, a declarat: „Adevărul este că ea se bronzează în Tenerife, se plimbă pe acolo, fără să-i pese de nimic – doar de ea însăși. Toată durerea pe care a provocat-o tuturor de aici, toată supărarea. Este pur și simplu enervant.”

Autoritățile cer extrădarea

În timpul procesului, judecătorul a subliniat gravitatea faptelor și a afirmat că Gwinnett a acționat în mod calculat pentru a o exploata pe pensionară.

Autoritățile britanice au inițiat procedurile de extrădare din Spania, considerând că prezența acesteia în Tenerife reprezintă o sfidare a justiției. Ancheta a scos la iveală inclusiv dovezi video care ar arăta modul în care femeia a controlat situația și a îndepărtat familia victimei.

Cazul rămâne în atenția autorităților, în timp ce demersurile pentru aducerea sa în fața justiției continuă.