Urmează un nou lockdown? Tot mai multe state iau în calcul măsuri ferme pentru a face față crizei energetice, pe fondul lipsei de resurse. În acest context, unele decizii discutate la nivel internațional amintesc de restricțiile impuse în perioada pandemiei, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul populației.

Situația actuală este considerată de specialiști una delicată, în care autoritățile caută soluții rapide pentru a limita consumul de energie și a evita probleme mai grave în lunile următoare.

Urmează un nou lockdown? Ce recomandă Agenția Internațională pentru Energie

Pentru a reduce presiunea asupra resurselor energetice, experții au venit cu o serie de propuneri adresate atât guvernelor, cât și populației.

Aceste recomandări vizează schimbări concrete în viața de zi cu zi și în modul de consum al energiei.

De ce se tem oamenii de un nou lockdown

Recomandările specialiștilor au stârnit îngrijorare în rândul populației, mulți temându-se că s-ar putea ajunge la restricții asemănătoare celor din timpul pandemiei de -19.

Chiar dacă nu este vorba despre un lockdown clasic, măsurile propuse indică o schimbare majoră în stilul de viață, cu accent pe reducerea consumului și limitarea deplasărilor, potrivit .

Ce măsuri propun experții pentru reducerea consumului

Specialiștii vin cu o serie de soluții concrete, care vizează atât populația, cât și mediul economic. Printre cele mai importante recomandări se numără:

lucratul de acasă, acolo unde este posibil

limitarea consumului de combustibil

purtarea unor haine mai subțiri pentru a evita utilizarea aerului condiționat

reducerea vitezei pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h

evitarea călătoriilor cu avionul, în favoarea altor mijloace de transport

Potrivit experților, aceste măsuri ar putea reduce semnificativ consumul de energie și ar contribui la stabilizarea situației în perioada următoare.

Care este scopul acestor recomandări

Reprezentanții Agenția Internațională pentru Energie au subliniat că aceste propuneri sunt menite să atenueze impactul creșterii accelerate a prețurilor la energie asupra consumatorilor.

Mai exact, măsurile sunt gândite pentru a fi aplicate atât de guverne, cât și de companii și gospodării, astfel încât presiunea asupra sistemelor energetice să fie redusă.