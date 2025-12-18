B1 Inregistrari!
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 15:59
Adopție rară în sălbăticie. Ursoaica care a uimit cercetătorii din Canada. Ce au descoperit specialiștii (VIDEO)
sursa foto: Facebook/ Discover Churchill / Alex Devries Photography
Cuprins
  1. Ce au observat cercetătorii
  2. Ce s-a schimbat între primele observații și reapariția ursoaicei
  3. De ce este important acest caz pentru supraviețuirea speciei

Cercetătorii care monitorizează urșii polari din nordul Canadei au documentat recent un comportament extrem de rar, observat în timpul migrației anuale din zona golfului Hudson. O ursoaică tânără a fost surprinsă îngrijind doi pui, deși doar unul dintre ei era biologic al ei, potrivit specialiștilor implicați în studiu.

Ce au observat cercetătorii

Ursoaica, în vârstă de aproximativ cinci ani, a fost observată împreună cu puii ei în apropiere de Churchill, Manitoba, o regiune cunoscută pentru densitatea mare de urși polari sălbatici. Animalele au fost surprinse cu ajutorul camerelor de monitorizare în timpul migrației sezoniere de-a lungul golfului Hudson de vest, un moment-cheie pentru cercetările biologice.

Specialiștii spun că astfel de situații sunt extrem de rare, având în vedere comportamentul solitar al urșilor polari și presiunea constantă pentru hrană. „Este neobișnuit”, a declarat Alyssa McCall, om de știință la Polar Bears International, într-un videoclip. „Nu știm cu adevărat de ce se întâmplă… dar știm că nu se întâmplă deloc des.”

Potrivit datelor centralizate de cercetători, acesta este doar al 13-lea caz cunoscut de adopție, dintr-un total de aproximativ 4.600 de urși monitorizați în aproape 50 de ani de studii desfășurate în zonă, potrivit BBC.

Ce s-a schimbat între primele observații și reapariția ursoaicei

Ursoaica fusese observată pentru prima dată în primăvară, imediat după ce ieșise din bârlogul de maternitate, având atunci un singur pui. Acesta a fost etichetat pentru monitorizare științifică, ca parte a programelor de urmărire a populației locale.

În toamnă, cercetătorii au remarcat însă o schimbare semnificativă. Femela a fost văzută din nou, de data aceasta alături de doi pui, dintre care unul nu avea marcaj, indicând că nu fusese anterior înregistrat. Specialiștii nu știu ce s-a întâmplat cu mama biologică a celui de-al doilea pui, dar încearcă să stabilească originea acestuia prin analize genetice.



De ce este important acest caz pentru supraviețuirea speciei

„Urșii au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi în zilele noastre, având în vedere schimbările climatice”, a declarat Evan Richardson, un om de știință specializat în urși polari de la Environment and Climate Change Canada. „Dacă femelele au ocazia să ia un alt pui, să aibă grijă de el și să-l înțarce cu succes, este un lucru bun pentru urșii din Churchill.”

În sălbăticie, doar aproximativ 50% dintre puii de urs polar ajung la vârsta adultă, însă îngrijirea maternă le crește semnificativ șansele de supraviețuire. Cercetătorii spun că ambii pui par sănătoși și bine adaptați, urmând să rămână cu mama lor până la vârsta de aproximativ doi ani și jumătate.

În perioada următoare, familia este așteptată să ajungă pe gheața marină, unde puii vor învăța de la mama lor cum să vâneze foci și să supraviețuiască independent. „Este plăcut să știi că urșii au grijă unii de alții”, a spus Richardson, relatează Ziare.com.

