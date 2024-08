Cazare inedită la UNTOLD 2024. Câte mii de lei cere un clujean pentru acest loc. Se află la 2 kilometri de intrarea la festival

Festivalul se desfășoară în acest an în perioada 8-11 august. a e greu de găsit în Cluj ori locul pe care îl găsiți are un preț care depășește orice imaginație.

În această perioadă, prețurile cazărilor cresc foarte mult în zona unde are loc festivalul Untold. Proprietarii profită pentru a face și mai mulți bani. Însă, cei care nu dețin apartamente sau case pentru a le închiria, au găsit metode inedite pentru a atrage turiștii.

Ce locație închiriază un tânăr pentru cei care participă la Untold

Un tânăr a decis să închirieze chiar o sală de box. A amenajat-o cu saltele și toate obiectele necesare, după care a pus oferta în mediul online. Acesta spune că în locație se pot caza 8-10 persoane, iar prețul pentru cele 5 nopți este de 5.000 de lei.

„Ofer o sală de box pentru Untold, are ventilatoare pentru 8-10 persoane avem paturi și canapele, dar dacă vreți sa fiți mai mulți puteți aduce saltele gonflabile pentru perioada Untold. Prețul în perioada 7-12 august, pentru 5 nopți, pentru 8-10 persoane, este în total de 5000 Ron / 1000 euro.”, se arată în anunțul postat de tânăr pe rețelele de socializare.

„Sala este situată la 2 kilometri de intrarea de festival”

Bărbatul a precizat că este dispus să ofere sala de box chiar pentru mai multe zile, însă va lua un preț separat pentru fiecare noapte în plus. Acesta a spus că turiștii vor beneficia de living, bucătărie, baie, dar și o cameră separată cu o canapea extensibilă.

„Pot sosi mai devreme sau să stea câteva nopți după festival, ofer nopțile suplimentare la un preț foarte mic. Sala are 100 metri pătrați plus un living cu bucătărie de vreo 25 plus o cameră separată cu canapea extensibilă și baie. Sala este situată la 2 kilometri de intrarea de festival (7 minute cu mașina/ taxi, 30 minute pe jos, stația de autobuz este la 7 minute pe jos).”, a mai spus proprietarul sălii de box.