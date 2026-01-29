Cazurile de gripă se înmulțesc rapid, de la o zi la alta, iar situația devine tot mai îngrijorătoare. Deși este adesea ignorată, boala aduce în acest sezon complicații grave. Săptămânal apar noi îmbolnăviri, iar continuă să crească. În același timp, spitalele sunt tot mai aglomerate, fiind supuse unei presiuni constante din cauza numărului mare de pacienți.

Cât de gravă este situația gripei în acest sezon

Gripa continuă să facă victime în România, iar datele oficiale arată o evoluție îngrijorătoare. Doar săptămâna trecută, 17 persoane și-au pierdut viața, ridicând bilanțul total al sezonului la 57 de decese. Potrivit , în perioada 19–25 ianuarie au fost raportate aproape 105.000 de cazuri de infecții respiratorii. Numărul este în creștere față de săptămâna anterioară.

Numărul cazurilor de gripă clinică a urcat la 8.499, depășind cu mult media ultimilor ani. În același timp, 328 de îmbolnăviri au fost confirmate prin analize de laborator. În paralel, autoritățile încearcă să limiteze impactul prin vaccinare. Până la finalul lunii ianuarie, peste 1.293.815 de persoane s-au imunizat antigripal, majoritatea din grupele eligibile pentru compensare.

Chiar și așa, presiunea asupra sistemului medical rămâne ridicată, iar că gripa nu trebuie tratată superficial.

Care sunt orașele cele mai afectate de gripă

Gripa este prezentă în toate județele țării. Cele mai multe cazuri de clinică au fost raportate în municipiul București, cu peste 1.200 de îmbolnăviri, urmat de Constanța și Prahova. În același timp, specialiștii semnalează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de infecții respiratorii acute severe. Au fost raportate 61 de astfel de situații, semnificativ mai multe decât în săptămâna precedentă și față de aceeași perioadă a sezonului trecut.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că cele 57 de decese cauzate de gripă au afectat în special persoanele vârstnice, majoritatea victimelor având peste 65 de ani. Totodată, au fost înregistrate pierderi de vieți și în rândul copiilor și al adulților tineri.