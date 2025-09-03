B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state

CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state

George Lupu
03 sept. 2025, 11:27
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, în data de 2 septembrie a.c., o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în România, în vederea consolidării relațiilor economice bilaterale și pregătirii unei misiuni economice românești în Peru.

„Datele statistice actuale nu prezintă o perspectivă clară privind prezența produselor românești pe piața peruană. Există bunuri cu valoare adăugată mare importate în Peru și care conțin componente produse în țara noastră, însă acestea sunt înglobate sub braduri străine. În perioada februarie-martie 2026, avem în vedere organizarea unei misiuni economice în Republica Peru la care vor participa companii reprezentative românești care activează în industria petrolieră și upstream management, construcții civile și industriale, infrastructură și transport feroviar de marfă, management portuar și transporturi navale, servicii medicale și turism. De asemenea, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie a.c., la Centrul Expozițional Romexpo se va desfășura Indagra, cel mai mare târg agricol din Sud-Estul Europei, la care îmi exprim speranța că vor participa și companii peruane alături de oficiali ai ambasadei acestui stat”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

„Principalul obiectiv al ambasadei Republicii Peru în România este impulsionarea comerțului bilateral direct, generând astfel o creștere semnificativă în volumul schimburilor bilaterale și promovând oportunități de cooperare economică între reprezentanții mediilor de afaceri din cele două state. În acest moment, există reale oportunități de investiții în Republica Peru, în domeniul infrastructurii feroviare, agriculturii și industriei agro-alimentare care au potențialul de a atrage un număr semnificativ de firme românești care activează în aceste sectoare economice și care împreună cu partenerii peruani pot dezvolta proiecte economice comune de succes”, a declarat E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador al Republicii Peru în România.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
Eveniment
Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Eveniment
Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Eveniment
Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Eveniment
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Eveniment
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Eveniment
Copil de 13 ani, rănit grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică. Cum s-a produs accidentul
Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online
Eveniment
Campanii frauduloase în numele unor branduri cunoscute: DNSC îi avertizează pe utilizatorii online
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră
Eveniment
Câți bani a cheltuit o femeie care a trăit un an pe vase de croazieră
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru
Eveniment
Destinații de vacanță populare printre români, dar cu reguli stricte. Castelele de nisip și încălțămintea zgomotoasă, sancționate aspru
Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție
Eveniment
Accident grav soldat cu trei morți și 21 de răniți la Botoșani. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție
Ultima oră
11:47 - Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
11:33 - Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii
11:24 - Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”
11:23 - Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
11:07 - Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
10:56 - Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
10:55 - Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
10:27 - Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”
10:26 - Andreea Bălan spune lucrurilor pe nume. Ce a deranjat-o la Viviana Sposub cât timp a avut o relație cu George Burcea: „Era o victimă a insistențelor lui”
10:22 - Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în fotografie cu dictatorui Xi, Putin și Kim. Foștii premieri, prezenți la parada militară din China comunistă