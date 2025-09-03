CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, în data de 2 septembrie a.c., o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în România, în vederea consolidării relațiilor economice bilaterale și pregătirii unei misiuni economice românești în Peru.

„Datele statistice actuale nu prezintă o perspectivă clară privind prezența produselor românești pe piața peruană. Există bunuri cu valoare adăugată mare importate în Peru și care conțin componente produse în țara noastră, însă acestea sunt înglobate sub braduri străine. În perioada februarie-martie 2026, avem în vedere organizarea unei misiuni economice în Republica Peru la care vor participa companii reprezentative românești care activează în industria petrolieră și upstream management, construcții civile și industriale, infrastructură și transport feroviar de marfă, management portuar și transporturi navale, servicii medicale și turism. De asemenea, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie a.c., la Centrul Expozițional Romexpo se va desfășura Indagra, cel mai mare târg agricol din Sud-Estul Europei, la care îmi exprim speranța că vor participa și companii peruane alături de oficiali ai ambasadei acestui stat”, a declarat președintele CCIR, dl. Mihai Daraban.

„Principalul obiectiv al ambasadei Republicii Peru în România este impulsionarea comerțului bilateral direct, generând astfel o creștere semnificativă în volumul schimburilor bilaterale și promovând oportunități de cooperare economică între reprezentanții mediilor de afaceri din cele două state. În acest moment, există reale oportunități de investiții în Republica Peru, în domeniul infrastructurii feroviare, agriculturii și industriei agro-alimentare care au potențialul de a atrage un număr semnificativ de firme românești care activează în aceste sectoare economice și care împreună cu partenerii peruani pot dezvolta proiecte economice comune de succes”, a declarat E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador al Republicii Peru în România.