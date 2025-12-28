B1 Inregistrari!
Eveniment » CCR decide duminică soarta reformei pensiilor magistraților

CCR decide duminică soarta reformei pensiilor magistraților

Selen Osmanoglu
28 dec. 2025, 09:38
CCR decide duminică soarta reformei pensiilor magistraților
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. ÎCCJ a sesizat CCR în unanimitate
  2. Acuzații grave: discriminare și afectarea independenței justiției
  3. Poziția Guvernului: „Diferența este uriașă”
  4. Problema pensionărilor timpurii

Curtea Constituțională a României (CCR) este așteptată să se pronunțe duminică, 28 decembrie, asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind noul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraților. Miza este una majoră, în contextul în care proiectul vizează modificări substanțiale ale pensiilor de serviciu din magistratură.

ÎCCJ a sesizat CCR în unanimitate

La începutul lunii decembrie, judecătorii de la Înalta Curte au decis, cu unanimitate de voturi, să trimită proiectul la CCR. Magistrații au fost convocați de președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, în cadrul Secțiilor Unite, pentru a-și exprima poziția față de noua reformă a pensiilor speciale. Cei 102 judecători prezenți au votat în bloc pentru sesizarea Curții Constituționale, scrie Adevărul.

Potrivit ÎCCJ, proiectul Guvernului prezintă „lacune normative”, încalcă standarde internaționale și nu justifică în mod real caracterul de urgență invocat de Executiv.

Acuzații grave: discriminare și afectarea independenței justiției

Victor Alistar, purtător de cuvânt al Înaltei Curți, a declarat că legea discriminează magistrații față de alte categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu și „încalcă brutal independența justiției”.

„Proiectul elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați, încalcă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene a Drepturilor Omului și nesocotește caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale”, a transmis acesta.

Judecătorii susțin că noua lege creează un regim juridic dezavantajos și discriminatoriu pentru magistrați, deși aceștia sunt singura categorie profesională cu statut constituțional garantat.

Poziția Guvernului: „Diferența este uriașă”

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a afirmat, încă din luna noiembrie, că actualul nivel al pensiilor din magistratură este „anormal” în raport cu principiul contributivității și cu realitățile economice din România.

„O pensie de magistrat ajunge aproape la 5.000 de euro, în timp ce pensia medie în România este de 500-600 de euro. Diferența este foarte mare și aceste lucruri trebuie corectate”, a spus Bolojan.

Potrivit propunerii Guvernului, pensia ar urma să fie redusă la 70% din ultimul salariu, aproximativ 3.500 de euro net, asupra cărora s-ar aplica contribuția la sănătate, rezultând circa 3.200 de euro lunar.

Problema pensionărilor timpurii

Premierul a subliniat și impactul pensionărilor la vârste de 48-50 de ani asupra economiei. Doar 53% dintre românii cu vârste între 55 și 64 de ani sunt activi pe piața muncii, România fiind pe penultimul loc în Europa la acest capitol.

„Dacă vrem mai mulți bani la buget și o economie sănătoasă, trebuie să avem mai mulți oameni care muncesc”, a avertizat Bolojan.

