Migrenele sunt unele dintre cele mai frecvente și care afectează viața de zi cu zi. Deși mulți dintre noi ne gândim imediat la fast-food sau prăjeli atunci când vine vorba de factori declanșatori, uneori adevărații „suspecți” sunt chiar alimentele considerate sănătoase.

Specialiștii în nutriție și neurologie avertizează că anumite produse banale, consumate în anumite condiții, pot provoca intense și chiar migrene.

Brânza: când gustul poate fi dureros

Printre alimentele cel mai des implicate în migrene se numără anumite tipuri de brânză, informează . Sortimentele maturate sau fermentate, cum ar fi brânza albastră, cheddar-ul sau chiar feta, conțin un nivel ridicat de tiramină. Tiramina este un compus natural care poate provoca dilatarea vaselor de sânge din creier, declanșând astfel durerile de cap caracteristice migrenei. De aceea, aceste brânzeturi trebuie consumate cu moderație, mai ales de persoanele care au un istoric de migrene sau sensibilitate la tiramină.

Murăturile și produsele fermentate

Un alt grup surprinzător de alimente asociate cu migrenele îl reprezintă murăturile și produsele fermentate. Varza murată, castraveții murați sau sosul de soia, deși sunt populare și adesea considerate sănătoase datorită conținutului de probiotice, pot declanșa dureri de cap la anumite persoane. Compușii bioactivi din aceste alimente pot influența nivelul neurotransmițătorilor și al tensiunii arteriale, ceea ce duce la apariția migrenelor.

Cofeina: între stimul și declanșator

Chiar și cafeaua, una dintre cele mai consumate băuturi din lume, poate provoca migrene. Cofeina are efect vasoconstrictor, ceea ce poate reduce temporar durerile de cap. Totuși, consumul excesiv sau retragerea bruscă poate avea efectul opus. Persoanele care beau constant cafea și apoi reduc sau opresc complet consumul se pot confrunta cu dureri de cap intense, până când organismul se adaptează absenței cofeinei.

Citricile: benefice, dar uneori problematice

Chiar și fructele citrice, considerate de obicei foarte sănătoase, pot fi implicate în apariția migrenelor. Acidul citric din portocale, lămâi sau grapefruit poate declanșa dureri de cap la persoanele sensibile, mai ales dacă sunt consumate în cantități mari sau pe stomacul gol. Alte alimente bogate în acid citric, precum roșiile sau kiwi, pot avea efect similar, de aceea trebuie integrate cu moderație în alimentația zilnică.

Ce poți face pentru a preveni migrenele declanșate de alimente

Pentru persoanele sensibile, cea mai bună strategie este să observe cu atenție reacțiile propriului corp. Ținerea unui jurnal alimentar poate fi extrem de utilă: notarea a ceea ce mănânci și a eventualelor dureri de cap ajută la identificarea alimentelor declanșatoare.

În plus, consumul moderat și echilibrat, alături de hidratare corespunzătoare și odihnă adecvată, contribuie la reducerea riscului de migrene. Dacă observi că anumite alimente precum brânzeturile maturate, murăturile, cafeaua, citricele sau chiar ciocolata îți provoacă frecvent dureri de cap, limitarea lor poate face o diferență semnificativă în calitatea vieții.

Sfaturi practice

Evită să consumi brânzeturi maturate în cantități mari.

Controlează cantitatea de murături și produse fermentate din dietă.

Fii atent la consumul de cafea: nu exagera și evită întreruperile bruște.

Monitorizează efectul citricelor și al altor alimente acide asupra organismului.

Notează alimentele și simptomele într-un jurnal pentru a identifica mai ușor factorii declanșatori.

Încearcă să consumi mese echilibrate, regulate, pentru a reduce fluctuațiile glicemiei, care pot amplifica migrenele.

Urmând aceste măsuri simple, poți preveni sau reduce semnificativ migrenele provocate de alimente, fără a renunța complet la alimentele preferate. Observarea atentă a reacțiilor corpului și adaptarea dietei în funcție de propriile sensibilități reprezintă cheia pentru un stil de viață mai confortabil și mai sănătos.