Prima ninsoare din acest sezon vine și cu primele verificări, la Brașov. Svopul este prevenirea unor blocaje în trafic provocate de șoferii care au plecat la drum fără să-și fi echipat corespunzător mașina.

Ce sancțiuni riscă șoferii care nu și-au echipat corespunzător mașina

Șoferii care sunt prinși că circulă fără să-și fi echipat mașina pentru condițiile meteo pot fi sancționat cu o amendă care depășește 4.000 de lei. De asemenea, riscă să le fie reținut certificatul de înmatriculare.

Decizia autorităților de la au rolul de a preveni blocajele din trafic care se produc odată ce încep primele ninsori. Este bine cunoscut faptul că, în județ, există sectoare de drum unde șoferii ajung să aștepte minute în șir la coadă, în special din cauza vehiculelor de mare tonaj care circulă fără anvelope de iarnă.

Astfel de sectoare de drum sunt pe DN1 între Braşov şi Predeal sau pe DN1 A între Săcele şi Cheia.

Cât costă să își echipezi mașina pentru iarnă

În timp ce unii șoferi decid să nu-și echipeze mașina pentru iarnă din comoditate, alții o fac din considerente de cost. Anul acesta, tarifele pentru montarea anvelopelor de iarnă sunt încă și mai mari decât anii trecuți. Românii pot cheltui între 1.900 și 3.500 de lei pentru schimbul de cauciucuri, în funcție de service.

Cea mai mare parte din cheltuială o reprezintă cumpărarea propriu-zisă a anvelopelor de sezon. Potrivit legii, acestea trebuie să aibă , obligatoriu din 1 noiembrie pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Montarea lor costă între 150 și 300 de lei, în funcție de dimensiunea roților și service.

Iar asta nu e tot ce ar trebui să facă șoferii. Specialiștii auto recomandă o revizie completă, pentru ca frigul, zăpada și drumurile alunecoase să nu îi prindă nepregătiți.

„Trebuie să verificăm starea bateriei, lichidul de parbriz să fie anti-îngheț și de asemenea nivelul și calitatea lichidului de răcire a antigelului”, a spus un mecanic, potrivit Observator News.