Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți brusc lipsit de energie după prânz sau să te ia cu amețeală și tremurături fără vreun motiv aparent? Cauza ar putea fi glicemia instabilă. din sânge este principala sursă de energie a organismului, iar fluctuațiile bruște, fie că vorbim despre creșteri, fie despre scăderi, pot afecta nu doar starea ta de moment, ci și sănătatea pe termen lung.

Specialiștii avertizează că nivelul ridicat și constant al poate crește riscul de rezistență la insulină, prediabet și chiar diabet. De partea cealaltă, glicemia scăzută (hipoglicemia) poate provoca amețeli, confuzie și slăbiciune, afectând activitățile de zi cu zi. Vestea bună? Există obiceiuri simple care te pot ajuta să îți stabilizezi glicemia, potrivit

De ce este important să mănânci regulat

Săritul peste mese poate să îți dezechilibreze rapid nivelul zahărului din sânge. Oboseala, amețeala și iritabilitatea nu sunt singurele efecte. Fluctuațiile glicemice afectează și concentrarea și energia pe parcursul zilei.

1. Nu sări peste mese

Dacă îți începi ziua cu o cafea și sari peste micul dejun sau uiți să mănânci la prânz, glicemia ta poate scădea brusc. Rezultatul? Oboseală, nervozitate și senzație de slăbiciune. Nutriționiștii recomandă să mănânci la intervale regulate. Dacă nu ai timp pentru o masă completă, optează pentru gustări inteligente, spre exemplu un iaurt cu fructe și nuci sau câțiva biscuiți integrali cu brânză.

2. Alege fibrele solubile

Fibrele sunt esențiale pentru digestie, dar cele solubile, pe care le găsești în ovăz, semințe de in sau fasole, sunt deosebit de utile pentru reglarea glicemiei. Ele încetinesc absorbția carbohidraților, astfel încât glucoza ajunge treptat în sânge, fără vârfuri bruște.

3. Spune „da” carbohidraților buni

Nu toți carbohidrații sunt la fel. Cei rafinați, din pâinea albă, covrigei, paste albe sau băuturi carbogazoase, ridică rapid glicemia și o fac să scadă la fel de repede. În schimb, carbohidrații complecși, bogați în fibre (pâine integrală, quinoa, linte, orez brun) sunt procesati lent de organism și oferă energie de durată.

Cum poți evita fluctuațiile bruște ale glicemiei

4. Include proteine în fiecare masă

Proteinele se digeră mai lent decât carbohidrații și nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei. În plus, mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp. Optează pentru surse sănătoase precum pește, carne de pasăre fără piele, ouă, lactate cu puține grăsimi, tofu sau leguminoase.

5. Bea suficientă apă

Deshidratarea face ca glicemia să devină mai concentrată în sânge, crescând riscul de valori ridicate. Dacă uiți să bei apă, setează-ți alarme pe telefon sau ține mereu o sticlă de apă pe birou. Semnele clare că nu te hidratezi suficient sunt oboseala, amețelile și urina închisă la culoare.

6. Atenție la alcool

Consumul de alcool poate deregla glicemia în moduri imprevizibile. Pe stomacul gol, o bere sau un pahar de vin pot duce la scăderi periculoase ale glicemiei, în timp ce cocktailurile dulci pot avea efectul opus, provocând creșteri bruște. Specialiștii recomandă moderație și, atunci când e posibil, alternative fără alcool, dar cu puțin zahăr.

7. Redu zahărul adăugat

Dulciurile, produsele de patiserie și băuturile carbogazoase sunt printre principalii vinovați pentru fluctuațiile glicemiei. Consumul frecvent de zahăr în exces suprasolicită pancreasul și crește riscul de diabet. Alege fructele proaspete ca desert, iar dacă vrei o variantă mai deosebită, încearcă banane sau căpșuni înmuiate în ciocolată neagră.