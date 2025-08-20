B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic

Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic

Elena Boruz
20 aug. 2025, 23:04
Evită prăbușirile de energie! Cum să controlezi glicemia zilnic
Sursă foto: Freepik

Ți s-a întâmplat vreodată să te simți brusc lipsit de energie după prânz sau să te ia cu amețeală și tremurături fără vreun motiv aparent? Cauza ar putea fi glicemia instabilă. Glucoza din sânge este principala sursă de energie a organismului, iar fluctuațiile bruște, fie că vorbim despre creșteri, fie despre scăderi, pot afecta nu doar starea ta de moment, ci și sănătatea pe termen lung.

Specialiștii avertizează că nivelul ridicat și constant al glicemiei poate crește riscul de rezistență la insulină, prediabet și chiar diabet. De partea cealaltă, glicemia scăzută (hipoglicemia) poate provoca amețeli, confuzie și slăbiciune, afectând activitățile de zi cu zi. Vestea bună? Există obiceiuri simple care te pot ajuta să îți stabilizezi glicemia, potrivit Eating Well.

Cuprins:

  • De ce este important să mănânci regulat
  • Cum poți evita fluctuațiile bruște ale glicemiei

De ce este important să mănânci regulat

Săritul peste mese poate să îți dezechilibreze rapid nivelul zahărului din sânge. Oboseala, amețeala și iritabilitatea nu sunt singurele efecte. Fluctuațiile glicemice afectează și concentrarea și energia pe parcursul zilei.

1. Nu sări peste mese

Dacă îți începi ziua cu o cafea și sari peste micul dejun sau uiți să mănânci la prânz, glicemia ta poate scădea brusc. Rezultatul? Oboseală, nervozitate și senzație de slăbiciune. Nutriționiștii recomandă să mănânci la intervale regulate. Dacă nu ai timp pentru o masă completă, optează pentru gustări inteligente, spre exemplu un iaurt cu fructe și nuci sau câțiva biscuiți integrali cu brânză.

2. Alege fibrele solubile

Fibrele sunt esențiale pentru digestie, dar cele solubile, pe care le găsești în ovăz, semințe de in sau fasole, sunt deosebit de utile pentru reglarea glicemiei. Ele încetinesc absorbția carbohidraților, astfel încât glucoza ajunge treptat în sânge, fără vârfuri bruște.

3. Spune „da” carbohidraților buni

Nu toți carbohidrații sunt la fel. Cei rafinați, din pâinea albă, covrigei, paste albe sau băuturi carbogazoase, ridică rapid glicemia și o fac să scadă la fel de repede. În schimb, carbohidrații complecși, bogați în fibre (pâine integrală, quinoa, linte, orez brun) sunt procesati lent de organism și oferă energie de durată.

Cum poți evita fluctuațiile bruște ale glicemiei

4. Include proteine în fiecare masă

Proteinele se digeră mai lent decât carbohidrații și nu provoacă creșteri bruște ale glicemiei. În plus, mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp. Optează pentru surse sănătoase precum pește, carne de pasăre fără piele, ouă, lactate cu puține grăsimi, tofu sau leguminoase.

5. Bea suficientă apă

Deshidratarea face ca glicemia să devină mai concentrată în sânge, crescând riscul de valori ridicate. Dacă uiți să bei apă, setează-ți alarme pe telefon sau ține mereu o sticlă de apă pe birou. Semnele clare că nu te hidratezi suficient sunt oboseala, amețelile și urina închisă la culoare.

6. Atenție la alcool

Consumul de alcool poate deregla glicemia în moduri imprevizibile. Pe stomacul gol, o bere sau un pahar de vin pot duce la scăderi periculoase ale glicemiei, în timp ce cocktailurile dulci pot avea efectul opus, provocând creșteri bruște. Specialiștii recomandă moderație și, atunci când e posibil, alternative fără alcool, dar cu puțin zahăr.

7. Redu zahărul adăugat

Dulciurile, produsele de patiserie și băuturile carbogazoase sunt printre principalii vinovați pentru fluctuațiile glicemiei. Consumul frecvent de zahăr în exces suprasolicită pancreasul și crește riscul de diabet. Alege fructele proaspete ca desert, iar dacă vrei o variantă mai deosebită, încearcă banane sau căpșuni înmuiate în ciocolată neagră.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Eveniment
Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Eveniment
Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Eveniment
Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
Eveniment
Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare
Eveniment
Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare
Va începe sau nu școala la timp? Răspunsul ministrului Educației. Ce mesaj le-a transmis Daniel David profesorilor (VIDEO)
Eveniment
Va începe sau nu școala la timp? Răspunsul ministrului Educației. Ce mesaj le-a transmis Daniel David profesorilor (VIDEO)
Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
Eveniment
Accident pe A1. Un tânăr se zbate între viață și moarte, iar alte șase persoane au fost grav rănite
(VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
(VIDEO) Bătaie ca-n filme, pe o stradă din Brăila. Săbiile și topoarele au fost armele din dotare. Ce s-a întâmplat mai exact
CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute
Eveniment
CNA a sancționat, din nou, Realitatea Plus. Motivele care au dus la sancționare și ce va trebui să difuzeze timp de 10 minute
Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”
Eveniment
Ce haine ar trebui să evite tinerii să poarte la școală. Sfaturile designerilor vestimentari: „Nu trebuie să avem adidași extravaganți și genți de firmă”
Ultima oră
23:32 - Oana Roman, furioasă la finalul vacanței! Ce a pățit vedeta
23:30 - Tramvaiul 41 din București își va relua circulația mai devreme decât era programat
23:28 - Taxa pe apa de ploaie pentru români. Mulți consumatori nu înțeleg de ce trebuie s-o plătească
23:05 - Rețeta de zacuscă a lui Florin Dumitrescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
22:56 - „Spaima Loteriei” a ajuns la al șaselea divorț. Stelian Ogică nu se mai înțelege cu actuala soție
22:34 - Ispita Cătălin Brînză, adevărul despre experiența „Insula Iubirii”. Ce a făcut după terminarea emisiunii
22:31 - Descoperire șocantă în Franța: patru trupuri, plutind în Sena. Cum au fost găsite victimele
22:17 - Captură de 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false. Operațiune europeană contra falsificatorilor de monedă
22:05 - Nicușor Dan: „Portul Constanța este important în procesul de reconstrucție”
22:01 - Vești bune pentru turiști: hotelierii de pe litoral au scăzut prețurile. Cât costă acum o noapte de cazare