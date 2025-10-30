Sezonul rece a venit, iar odată cu el, întrebarea pe buzele tuturor: cât de mult ne ajută de fapt o cană de ceai aburindă sau o ciocolată fierbinte? Pe lângă confortul psihologic, medicii și studiile recente arată că băuturile calde, atunci când e frig aduc beneficii concrete pentru sănătate, de la îmbunătățirea circulației la reducerea anxietății.

Ne ajută băuturile calde să ne creștem temperatura corporală mai eficient?

Contrar așteptărilor, efectul de încălzire nu este doar o senzație trecătoare. Când bem ceva fierbinte, vasele de sânge se dilată (un proces numit vasodilatație). Această dilatare permite un flux sanguin mai bun la nivelul pielii, oferind o senzație plăcută de căldură.

Experții subliniază că acest lucru este crucial pentru persoanele care suferă des de mâini și picioare reci. Mai mult, o circulație îmbunătățită ajută celulele să primească mai mult oxigen și nutrienți, făcând ca organele să funcționeze mai eficient.

Cum ajută o băutură fierbinte la hidratarea și detoxifierea organismului iarna

În mod surprinzător, iarna tindem să ne hidratăm mai puțin, deși corpul depune eforturi constante să se mențină cald. Consumul de lichide fierbinți, fie că vorbim de apă cu lămâie sau un ceai de plante, ne ajută să menținem nivelul optim de hidratare. Un beneficiu adăugat este cel legat de detoxifiere: căldura poate crește ușor temperatura internă, stimulând transpirația, un proces natural de eliminare a toxinelor. De asemenea, ajută la stimularea rinichilor, filtrele naturale ale sângelui.

Pot reduce băuturile calde stresul și anxietatea?

Răspunsul este da, conform cercetărilor. Un studiu recent, citat de , arată o legătură interesantă: participanții care consumau mai multe băuturi calde iarna aveau tendința de a raporta niveluri mai scăzute de și probleme de somn.

Acesta nu este doar un efect placebo. Senzația de căldură și ritualul de a savura o cană caldă au un efect calmant asupra sistemului nervos, relaxând mușchii și reducând anxietatea. Nu e de mirare că o supă caldă sau un vin fiert (consumat cu moderație, desigur!) sunt sinonime cu confortul.

Sunt ceaiurile și supele cele mai bune remedii pentru răceală?

Deși nu tratează virusurile, lichidele calde sunt un aliat puternic în lupta cu simptomele răcelii și gripei. Aburul de la o cană de ceai cu ghimbir sau de la o supă ajută la subțierea mucusului și la decongestionarea căilor respiratorii. Ingrediente precum ghimbirul, mierea și lămâia adaugă proprietăți antiinflamatoare și vitamine esențiale.