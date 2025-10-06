Potrivit noilor schimbări din Codul Muncii, angajații care lucrează între orele 22 și 06 dimineața vor avea dreptul de a alege între două beneficii. Alegerea le revine exclusiv angajaților și nu poate fi luată de către angajator în locul lor.

Ce beneficii au angajații care lucrează între 22 și 06

Noile schimbări din Codul Muncii vin cu avantaje semnificative pentru cei care lucrează între 22-06. După trei ore lucrate în acest interval, angajatul poate alege dacă își dorește să primească fie un spor de 25% din salariul de bază, fie dacă vrea ca programul lui de muncă să se reducă cu o oră, fără să i se scadă din salariu.

Angajatul trebuie să decidă ce beneficiu alege în contul orelor lucrate noaptea, nu angajatorul.

„ prevede în mod explicit care este perioada în care se lucrează de noapte, respectiv 22 seara şi 6 dimineaţa. Nu trebuiesc depăşite aceste intervale orare. Nu poţi să depăşeşti mai mult de 8 ore pe zi, în medie”, a explicat Camelia Grădinaru, avocat.

„Le dă voie să-şi aranjeze programul, astfel încât să poată să fie în avantajul lor. Dacă vorbim de tineri, aceştia au ziua liberă şi atunci pot merge la cursuri sau pot să aibă încă un alt job şi o altă sursă de venit. Dacă vorbim de cei care au copii un job de noapte le dă voie să-şi ducă copiii la şcoală, la diverse activităţi”, a spus și Aida Chivu, specialist HR.

Ce obligații au firmele unde angajații lucrează între orele 22 și 06

Dacă angajații au beneficii, companiile au obligații. Astfel, firmele al căror personal lucrează în intervalul 22-06 trebuie să anunţe inspectoratul teritorial de muncă şi să ţină o evidenţă a muncii acestora. De asemenea, persoanele care lucrează pe parcursul nopții trebuie supuse unor controale medicale, atât la începutul activității, cât și pe parcursul prestării serviciului.

„Trebuie să existe controale medicale, atât la începerea activităţii, cât şi pe parcursul derulării muncii, gratuite. Codul muncii prevede care sunt categoriile de angajaţi care nu sunt obligate să presteze muncă de noapte, cum ar fi minorii sau gravidele”, spune Camelia Grădinaru, .

La nivelul , aproximativ 20% dintre angajaţi fac muncă de noapte.