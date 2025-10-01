Drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie reprezintă un aspect sensibil și adesea discutat în cadrul relațiilor de cuplu, întrucât ridică numeroase semne de întrebare cu privire la împărțirea bunurilor. Mulți soți ajung să se întrebe dacă pot avea vreo pretenție asupra unei proprietăți primite de partener înainte de nuntă și în ce măsură legea le-ar putea oferi acest drept.

Avocatul Gabriela Ursărescu a explicat pe că legislația în vigoare este extrem de clară în această privință și nu lasă loc de interpretări sau confuzii, stabilind fără echivoc modul în care aceste situații sunt reglementate.

Are soțul drepturi asupra unei case moștenite înainte de căsătorie

Avocatul explică ferm: „Indiferent de câți ani sunteți căsătoriți, niciodată celălalt soț nu va avea drept la bunul dobândit înainte de ”. Astfel, drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie aparțin exclusiv celui care a primit bunul, iar partenerul nu poate revendica nimic pe durata căsniciei.

Când poate dobândi soțul drepturi asupra casei

Avocatul Gabriela Ursărescu precizează că drepturile apar doar în ipoteza moștenirii. „Soțul are drept la bun doar dacă partenerul decedează și îl moștenește”. În această situație, împărțirea bunului depinde de ceilalți moștenitori, cum ar fi copiii sau părinții. Așadar, drepturile asupra casei moștenite înainte de căsătorie nu sunt niciodată absolute, ci proporționale cu prezența altor moștenitori în cadrul succesiunii.

Cum se calculează cota moștenită dintr-o casă dobândită înainte de nuntă

Cota care revine soțului supraviețuitor este stabilită în funcție de situația concretă. Atunci când există copii, fie din căsnicie, fie dintr-o relație anterioară, aceștia împart bunurile împreună cu părintele rămas în viață. În absența lor, partenerul poate primi o cotă mai mare, mergând chiar până la întreaga proprietate. Prin urmare, împărțirea averii după deces variază în funcție de numărul și categoria celorlalți prezenți la succesiune.