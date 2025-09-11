B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal

Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal

Ana Maria
11 sept. 2025, 21:35
Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal
Deputatul Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
Cuprins
  1. Cum a început scandalul
  2. Cum au reacționat autoritățile
  3. Ce a transmis Societatea Ornitologică Română: „Habitatul trebuie refăcut”
  4. Ce urmează pentru Gigi Becali
  5. Ce au sesizat mai multe organizații de mediu

Investiția controversată a lui Gigi Becali de pe malul Lacului Techirghiol intră oficial în atenția autorităților, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Constanța au emis informări care confirmă neregulile semnalate de Societatea Ornitologică Română (SOR) încă din vară.

Cum a început scandalul

În iunie 2025, specialiștii SOR au identificat lucrări de construcție neautorizate în interiorul sitului protejat Lacul Techirghiol, zonă inclusă în rețeaua Natura 2000 (ROSPA 0061) și recunoscută internațional ca sit Ramsar pentru protejarea biodiversității. Lacul reprezintă un habitat esențial pentru peste 2.888 de specii de păsări, multe dintre ele migratoare și pe cale de dispariție.

Potrivit reprezentanților SOR, pe data de 19 iunie 2025 a fost observată o fundație de beton de aproximativ 50 de metri pătrați, defrișarea unei pajiști naturale și apariția unor drumuri de acces noi pe malul sudic al lacului. O zi mai târziu, organizația a notificat oficial autoritățile de mediu, Primăria Tuzla și Inspectoratul de Poliție Constanța, potrivit Cancan.

Construcția identificată aparținea unei biserici ridicate la inițiativa lui Gigi Becali, care a declarat că dorește să o dedice bunicii sale, Sfânta Sofia.

Cum au reacționat autoritățile

În urma verificărilor, Consiliul Județean Constanța a constatat neregulile și a aplicat, prin procesul-verbal nr. 3/28.08.2025, o amendă de 11.000 de lei. Totodată, lucrările au fost suspendate până la obținerea autorizației, termenul limită fiind stabilit pentru 20 mai 2026. Consiliul a anunțat că va urmări respectarea măsurilor impuse.

Mai mult, controalele desfășurate de Garda Națională de Mediu, în colaborare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Primăria Tuzla, au confirmat că sesizările SOR s-au adeverit. Inspectorii au descoperit defrișări, lucrări de nivelare a terenului și construcții ilegale în interiorul ariei naturale protejate.

Aceste activități încalcă grav Ordonanța nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Ca urmare, Garda de Mediu a transmis o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, deschizându-se astfel un dosar penal pe numele lui Gigi Becali.

Ce a transmis Societatea Ornitologică Română: „Habitatul trebuie refăcut”

Reprezentanții SOR au salutat reacția promptă a autorităților, subliniind că acest caz reprezintă un test de integritate pentru modul în care România gestionează ariile naturale protejate.

„Restabilirea habitatelor afectate trebuie să fie o prioritate. Solicităm aplicarea măsurilor până la readucerea terenului la starea inițială, pentru ca biodiversitatea să nu aibă de suferit pe termen lung”, au transmis reprezentanții organizației.

SOR amintește că Lacul Techirghiol este nu doar o resursă naturală unică, ci și o zonă strategică pentru migrația păsărilor și un reper pentru cercetătorii în domeniul mediului.

Ce urmează pentru Gigi Becali

Pe lângă amenda aplicată de Consiliul Județean Constanța, latifundiarul din Pipera se confruntă acum și cu un dosar penal. În cazul în care ancheta confirmă încălcarea legislației de mediu, sancțiunile pot merge de la amenzi substanțiale până la pedeapsa cu închisoarea.

De asemenea, autoritățile trebuie să decidă dacă lucrările de construcție pot fi autorizate în vreun fel sau dacă fundația ridicată ilegal va trebui demolată. Având în vedere statutul special al zonei, legislația în vigoare interzice explicit ridicarea oricăror clădiri în perimetrul protejat.

Ce au sesizat mai multe organizații de mediu

Cazul Techirghiol nu este singular, dar devine un precedent extrem de important pentru modul în care autoritățile gestionează situațiile de abuz asupra ariilor naturale protejate. În ultimii ani, mai multe organizații de mediu au semnalat construcții ilegale pe litoral și în Delta Dunării, însă reacțiile oficiale au fost, de multe ori, întârziate sau insuficiente.

Presiunea publică și implicarea organizațiilor nonguvernamentale pun autoritățile în fața unei situații clare. În cazul în care legislația nu este aplicată ferm, astfel de investiții ilegale riscă să devină o practică generalizată.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
Eveniment
Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
Eveniment
Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
Eveniment
Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
Eveniment
Cât de utile sunt, de fapt, purificatoarele de aer
Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
Eveniment
Când te poți întoarce la sport? Ghid pentru sportivii cu luxație de umăr
Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”
Eveniment
Centrul Vechi al Bucureștiului, între farmec istoric și probleme de infrastructură. Ce spun turiștii străini despre experiența lor: „Nu arată foarte bine”
Newsweek: Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Eveniment
Newsweek: Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Fructele de vară pot fi murate? Descoperă combinațiile surprinzătoare care încântă papilele gustative
Eveniment
Fructele de vară pot fi murate? Descoperă combinațiile surprinzătoare care încântă papilele gustative
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS pentru serviciile medicale
Eveniment
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS pentru serviciile medicale
Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: „Trâmbița a șaptea va suna! Lumea nu știe ce urmează”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, profeție cutremurătoare: „Trâmbița a șaptea va suna! Lumea nu știe ce urmează”
Ultima oră
00:10 - Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
23:57 - Suferi de insomnii? Iată ce poți face pentru un somn odihnitor
23:28 - Amelia, ispita de la „Insula Iubirii”, nervoasă pe companiile de ride-sharing. Ce a scos-o din sărite pe brunetă
23:14 - Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
22:58 - Alexandru Nazare, vizită la Washington: „Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani”
22:45 - Albania are un „ministru” AI pentru achiziții publice. În România, ION a dispărut din peisaj
22:02 - Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
21:59 - Fuego, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mă demoralizează atunci când văd înverșunare”. Ce a transmis artistul
21:57 - Undă verde pentru Programul Rabla 2025: Valorea voucherelor, diminuată drastic
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui