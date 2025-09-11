Ce ilegalitate a comis Gigi Becali la Techirghiol. S-a ales cu dosar penal

Investiția controversată a lui de pe malul Lacului intră oficial în atenția autorităților, după ce Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Constanța au emis informări care confirmă neregulile semnalate de Societatea Ornitologică Română (SOR) încă din vară.

Cum a început scandalul

În iunie 2025, specialiștii SOR au identificat lucrări de construcție neautorizate în interiorul sitului protejat Lacul Techirghiol, zonă inclusă în rețeaua Natura 2000 (ROSPA 0061) și recunoscută internațional ca sit Ramsar pentru protejarea biodiversității. Lacul reprezintă un habitat esențial pentru peste 2.888 de specii de păsări, multe dintre ele migratoare și pe cale de dispariție.

Potrivit reprezentanților SOR, pe data de 19 iunie 2025 a fost observată o fundație de beton de aproximativ 50 de metri pătrați, defrișarea unei pajiști naturale și apariția unor drumuri de acces noi pe malul sudic al lacului. O zi mai târziu, organizația a notificat oficial autoritățile de mediu, Primăria Tuzla și Inspectoratul de Poliție Constanța, potrivit .

Construcția identificată aparținea unei biserici ridicate la inițiativa lui Gigi Becali, care a declarat că dorește să o dedice bunicii sale, Sfânta Sofia.

Cum au reacționat autoritățile

În urma verificărilor, Consiliul Județean Constanța a constatat neregulile și a aplicat, prin procesul-verbal nr. 3/28.08.2025, o amendă de 11.000 de lei. Totodată, lucrările au fost suspendate până la obținerea autorizației, termenul limită fiind stabilit pentru 20 mai 2026. Consiliul a anunțat că va urmări respectarea măsurilor impuse.

Mai mult, controalele desfășurate de Garda Națională de Mediu, în colaborare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Primăria Tuzla, au confirmat că sesizările SOR s-au adeverit. Inspectorii au descoperit defrișări, lucrări de nivelare a terenului și construcții ilegale în interiorul ariei naturale protejate.

Aceste activități încalcă grav Ordonanța nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Ca urmare, Garda de Mediu a transmis o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, deschizându-se astfel un dosar penal pe numele lui Gigi Becali.

Ce a transmis Societatea Ornitologică Română: „Habitatul trebuie refăcut”

Reprezentanții SOR au salutat reacția promptă a autorităților, subliniind că acest caz reprezintă un test de integritate pentru modul în care România gestionează ariile naturale protejate.

„Restabilirea habitatelor afectate trebuie să fie o prioritate. Solicităm aplicarea măsurilor până la readucerea terenului la starea inițială, pentru ca biodiversitatea să nu aibă de suferit pe termen lung”, au transmis reprezentanții organizației.

SOR amintește că Lacul Techirghiol este nu doar o resursă naturală unică, ci și o zonă strategică pentru migrația păsărilor și un reper pentru cercetătorii în domeniul mediului.

Ce urmează pentru Gigi Becali

Pe lângă amenda aplicată de Consiliul Județean Constanța, latifundiarul din Pipera se confruntă acum și cu un dosar penal. În cazul în care ancheta confirmă încălcarea legislației de mediu, sancțiunile pot merge de la amenzi substanțiale până la pedeapsa cu închisoarea.

De asemenea, autoritățile trebuie să decidă dacă lucrările de construcție pot fi autorizate în vreun fel sau dacă fundația ridicată ilegal va trebui demolată. Având în vedere statutul special al zonei, legislația în vigoare interzice explicit ridicarea oricăror clădiri în perimetrul protejat.

Ce au sesizat mai multe organizații de mediu

Cazul Techirghiol nu este singular, dar devine un precedent extrem de important pentru modul în care autoritățile gestionează situațiile de abuz asupra ariilor naturale protejate. În ultimii ani, mai multe organizații de mediu au semnalat construcții ilegale pe litoral și în Delta Dunării, însă reacțiile oficiale au fost, de multe ori, întârziate sau insuficiente.

Presiunea publică și implicarea organizațiilor nonguvernamentale pun autoritățile în fața unei situații clare. În cazul în care legislația nu este aplicată ferm, astfel de investiții ilegale riscă să devină o practică generalizată.