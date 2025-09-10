B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”

Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 08:33
Gigi Becali, dezamăgit după Cipru – România, 2-2: „N-am mai văzut așa ceva”
Deputatul Gigi Becali, patronul FCSB. Sursa foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost aleși jucătorii pentru meciul Cipru – România, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Totuși, acesta a evitat să-l critice direct pe antrenorul Mircea Lucescu: „Are o vârstă, o valoare”. Partida s-a terminat cu un rușinos 2-2.

Cuprins

  • Ce a spus Becali după meciul Cipru – România
  • Ce a spus Becali despre starea lui Adrian Șut, jucătorul FCSB

Ce a spus Becali după meciul Cipru – România

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva!

Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic. (…)

Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta! Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a susținut Gigi Becali, pentru GSP.

Ce a spus Becali despre starea lui Adrian Șut, jucătorul FCSB

Becali a vorbit și despre starea de sănătate a lui Adrian Șut, jucătorul FCSB accidentat în timpul meciului, după doar câteva minute de când intrase pe teren: „Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor! Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Sport
Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Sport
Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Sport
Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Sport
Carlos Alcaraz, victorios la US Open. Schimbare de locuri în clasamentul ATP
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
Sport
Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Sport
România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Sport
Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
Sport
Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
Ultima oră
09:05 - Cum a reușit Răzvan Exarhu să învingă depresia: „Umor negru, autoironic, înseamnă instinct de conservare, de supraviețuire”
09:00 - Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
08:50 - România se menține în topul exportatorilor de cereale. Fermierii români, responsabili pentru aproape 63% din vânzările la nivelul UE
08:36 - La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
08:32 - Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
08:26 - Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
08:18 - Mircea Lucescu, dezamăgit după eșecul din Cipru: „Eram sigur că vom câștiga”
08:12 - Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, pus sub acuzare de procurorii DNA. El are interdicție de a-și exercita funcția. Ce acuzații i se aduc
08:00 - Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Ministrul ucrainean de externe: Putin „nu a fost pedepsit în mod adecvat pentru crimele sale anterioare”
07:28 - O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit