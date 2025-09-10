Gigi Becali, patronul FCSB, s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost aleși jucătorii pentru , din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Totuși, acesta a evitat să-l critice direct pe antrenorul Mircea Lucescu: „Are o vârstă, o valoare”. Partida s-a terminat cu un rușinos 2-2.

Ce a spus Becali după meciul Cipru – România

Ce a spus Becali despre starea lui Adrian Șut, jucătorul FCSB

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva!

Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic. (…)

Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta! Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a susținut Gigi Becali, pentru

Becali a vorbit și despre starea de sănătate a lui Adrian Șut, jucătorul FCSB accidentat în timpul meciului, după doar câteva minute de când intrase pe teren: „Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor! Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat”.