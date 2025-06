Ce tatuaj și-a făcut Ilie Năstase pentru a-i arăta Ioanei că o iubește? „Pentru nicio femeie nu am făcut asta”

În urmă cu doar câțiva ani, Ilie Năstase își făcea primul lui tatuaj, în Franța. Dar pentru celebrul tenismen, gestul nu avea scopul de a-i decora corpul, ci de a-i demonstra iubirea față de actuala sa soție. Ilie Năstase și-a tatuat la baza degetului numele Ioana.

De mai bine de șapte ani, Ilie Năstase și Ioana trăiesc o iubire cu năbădăi, marcată de certuri și împăcări. Recent, după ce soția sa a depus actele pentru , tenismenul spunea că Ioana este „femeia vieții lui” și nu vrea să o piardă. Ilie Năstase a completat această declarație de dragoste cu o serie de dezvăluiri emoționante, povestind, prin altele, cum a ajuns să-și tatueze numele partenerei sale pe mână.

„Pentru nicio femeie nu am făcut asta. Da, am tatuaj cu numele ei, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată să mi fac desene pe piele. E un tatuaj finuț, la baza degetului. Inițial, am vrut să mi-l fac pe lateral, dar mi s-a spus că ar fi foarte dureros, întrucât se realizează pe os”, a mărturisit fostul , pentru .

„Dacă mă superi, rămân cu Oana”

După ce și-a tatuat numele Ioanei, cu umorul care-l caracterizează, Ilie Năstase i-a spus soției sale că dacă vor apărea dispute între ei, va scoate „i”-ul și va rămâne tatuat cu numele „Oana”.

„Dacă mă superi, scot litera I și rămân cu Oana. Dacă și Oana mă supără, acopăr și O-ul și rămâne doar Ana. Iar dacă și Ana face figuri, apoi scot și A-ul și… Mai rămâne doar NA”, i-a spus Ilie soții sale.

Evident, Ioana s-a amuzat teribil pe seama observației făcute de soțul ei.