Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună" (VIDEO)

Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)

Ana Maria
07 aug. 2025, 21:59
Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, pe B1 TV, despre concediile medicale pe care și le luau bugetarii până acum și despre controalele care au fost efectuate în acest sens.

Care sunt cele două componente pe baza cărora se desfășoară controlul

Ministrul a declarat că și în acest moment au loc controale pentru verificarea concediilor medicale, iar controlul se desfășoară pe două componente.

“Misiunea de control pentru verificarea concediilor medicale este prelungită. Și în momentul de față, se desfășoară o astfel de misiune de control. Ea este într-un context comun cu Corpul de control al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar controlul se desfășoară pe 2 componente: o componentă informatică, din sistemul Casei se analizează anumiți parametri, care, sigur, duc la cifre aberante sau la creșteri aberante cu privire la numărul de concedii eliberate de un medic și apoi, sigur, se realizează control la fața locului”.

Ce se poate observa în urma controlului efectuat de către Corpul de control

Rogobete a menționat că deja a început să se vadă o scădere a trendului numărului de concedii medicale în ultima lună.

“Continuăm cu acest demers, eu îl consider important, dar se observă, în schimb, o scădere a trendului numărului de concedii medicale în ultima lună.

Nu pot să vă dau cifre. Eu sunt un om responsabil, nu arunc cifre doar ca să spun o cifră. Se observă un trend pe un grafic. Nu vă pot da aceste cifre pentru că nu le cunosc”, a explicat ministrul.

