Ce mesaj au transmis reprezentanții hotelului din Padina, unde a avut loc crima de la petrecerea cu vedete: “În condiții pe care nu le cunoaștem, au ajuns și persoane care nu erau oaspeții hotelului”

Reprezentanții hotelului de la Padina, unde , au transmis un mesaj, pe Facebook, după tragedia care a avut loc în noaptea de 10-11 februarie 2024.

Ce mesaj au transmis reprezentanții hotelului

„In legatura cu evenimentele petrecute in noaptea de 10-11 februarie 2024, dorim sa facem urmatoarele precizari :

Desi in unele publicatii media s-a acreditat ideea ca abominabila crima petrecuta ar fi avut loc in hotelul Belmont, mai exact intr-o camera de hotel, in realitate tot scandalul care a avut loc si care s-a soldat cu decesul unei persoane s-a desfasurat intr-o anexa a hotelului unde a avut loc o petrecere privata.

Anterior acestei groaznice intamplari, la hotelul Belmont a fost organizat pentru oaspetii hotelului un spectacol in aer liber la care au participat artisti consacrati, spectacol care s-a desfasurat in cele mai bune conditii si care a fost foarte bine apreciat de oaspetii nostri, acesta luand sfarsit aproximativ in jurul orei 20.00. Accesul la eveniment a fost controlat si s-a facut pe baza unor bratari de acces la eveniment, bratari distribuite prin intermediul receptiei hotelului. Toata desfasurarea evenimentului a fost monitorizata de angajatii hotelului, nefiind inregistrate incidente.

Dupa acest eveniment, turisti din cadrul hotelului au solicitat un spatiu in care sa desfasoare o petrecere privata ocazionata de un eveniment personal, noi punandu-le la dispozitie o anexa, in afara hotelului, pentru a nu deranja linistea celor cazati la noi. Evident, fiind vorba despre o petrecere privata nu s-a pus problema de a asigura paza acelui eveniment.

In conditii pe care nu le cunoastem, la petrecere au ajuns si persoane care nu erau oaspetii hotelului, iar printre acestia s-au aflat si protagonistii scandalului, ei fiind, cu certitudine, cazati la alte unitati hoteliere. De subliniat este si faptul ca acestia nu au fost invitati la petrecerea privata si nici nu se cunoasteau cu cei care o organizau.

Ne exprimam regretul nemasurat pentru cele intamplate si rugam indurerata familie sa primeasca condoleantele noastre! Este o zi pe care am dori sa o stergem din memoria colectiva, dar stim ca acest lucru nu este posibil”, au scris reprezentanții hotelului pe pagina de Facebook.

Cum a pornit scandalul

Sorin Anghel a fost ucis în urma unui conflict la o petrecere dintr-un hotel din zona Padina, Dâmbovița. La evenimentul respectiv ar fi participat mai multe vedete, printre care Alex Velea, Antonia și Alina Eremia.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița au fost sesizați cu privire la faptul că, la un hotel din comuna Moroeni, un bărbat a fost înjunghiat.

Din nefericire, când au ajuns la fața locului, polițiștii au identificat că victima era decedată, respectiv un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Târgoviște.

Cine sunt suspecții în cazul crimei

sunt membri ai clanului Fabian și fiii vrăjitoarei Sidonia. Suspecții urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv.

Ei au fost audiați luni dimineață de procurori şi urmează să fie duşi în faţa magistraților.