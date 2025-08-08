Theodor Paleologu: Toate partidele românești sunt niște borcane, care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva. PSD nu e social democrat. PRM-ul e continuat de AUR. Nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă (VIDEO)

Profesorul , fost ministru al Culturii, a declarat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că toate partidele românești sunt „niște borcane” cu etichete care nu reflectă realitatea din interior.

Ce spune Theodor Paleologu despre credibilitatea lui Bolojan, ca premier

De asemenea, Paleologu consideră că în ceea ce privește credibilitatea lui , ca premier, aceasta “începe să se erodeze”.

„A trecut o lună. Bolojan promitea cel de al 2-lea pachet pentru sfârșitul lunii iulie. Suntem deja pe 7 august. A trecut deja o săptămână. Credibilitatea lui începe să se erodeze. Repet, credibilitatea ca premier, nu ca persoană, n-am niciun dubiu că vrea să facă ce a spus că vrea să facă, dar așteptăm, iar dacă al 2-lea pachet nu este credibil, s-a terminat cu credibilitatea acestui guvern”.

Cât despre faptul că vor fi dați afară consilieri personali de la cabinetele viceprimarilor de prin țară, după cum se menționează în pachetul 2 de măsuri, Paleologu a spus:

„Astea sunt fleacuri. E vorba de pensiile speciale, e vorba de companii de stat. Astea sunt lucrurile importante și nu numai, pentru că există tot felul de reglementări absolut stupide, care ne afectează pe cei care plătim contribuții către stat.

De pildă, avem un angajat care lucrează 2 ore pe zi. Păi pentru acel angajat plătim mult mai mult la stat decât îl plătim pe el. Așa ceva este o nebunie.

Este total nedrept, este total anti-economic și complet stupid, și această tâmpenie introdusă nu mai știu de ce mare geniu, ori Ciolacu ori cine știe cine”.

Fostul ministru afirmă că Partidul Social Democrat nu este social-democrat și compară PSD cu AUR, spunând că ambele partide au un discurs similar și că PSD a evoluat într-o direcție nefericită.

„Cine crede că liberalii sunt liberali? Toate partidele românești sunt niște borcane care au o etichetă, dar înăuntru e cu totul altceva decât ce scrie pe etichetă. Partidul Social Democrat nu este social-democrat, parțial, că nu vreau să generalizez, dar parțial e aceeași făină ca AUR.

Au în fond același discurs și aceleași convingeri. Cum spuneam, în anii ’90, PSD-ul era un fel de AUR. Între timp, la AUR s-a mai adăugat PRM-ul, exact cum era patrulaterul roșu în anii ’90. PRM-ul acum e continuat de AUR, și pe față, că fiica lui Vadim este vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, această perfectă nulitate.

De fapt, există o legătură între PSD și AUR, adică inima lor către AUR bate, însă nici PNL-ul nu este ce scrie pe etichetă, dar știm asta de multă vreme, nu e ceva nou”.