Sărbătorile de iarnă aduc bucurie și tradiții, însă pentru mulți oameni ele vin și cu riscuri serioase pentru sănătate. Medicii atrag atenția că excesele alimentare, consumul crescut de alcool și schimbările bruște în rutina zilnică pot declanșa sau agrava problemele de sănătate, punând presiune pe organism și pe sistemul de urgență.

De ce sărbătorile ne pot afecta sănătatea?

În timpul sărbătorilor, mesele festive bogate în grăsimi, zaharuri și alcool, alături de programul de somn dezechilibrat și stresul pregătirilor, pot suprasolicita sistemul digestiv sau cardiovascular. Mai mult, temperaturile scăzute specific sezonului de iarnă influențează și ele funcțiile corpului, contribuind la riscuri suplimentare.

Afecțiuni și complicații frecvente în această perioadă

Medicii și statisticile arată o creștere a cazurilor medicale legate de stilul de viață festiv:

Probleme digestive severe: indigestii, colici biliare și toxiinfecții alimentare sunt frecvente după mese prea copioase.

Crize biliare sau pancreatice: consumul excesiv de grăsimi poate declanșa inflamații care uneori necesită intervenție chirurgicală.

Tulburări cardiace: excesele de sare, alcoolul și stresul pot duce la episoade hipertensive, aritmii sau chiar infarct.

Complicații ale diabetului: variațiile rapide ale glicemiei pot afecta persoanele cu diabet sau pre-diabet.

Probleme dentare: dulciurile în exces cresc riscul apariției cariilor, fracturilor de plombe sau infecțiilor orale.

Cine este cel mai expus?

Specialiștii spun că anumite grupuri sunt deosebit de vulnerabile:

Persoanele în vârstă , din cauza afecțiunilor cronice și a sistemului imunitar mai fragil.

Copiii , care pot avea reacții digestive sau alergice puternice la alimente noi sau la cantități mari de zahăr.

Persoanele cu boli cardiace sau metabolice , pentru care schimbările alimentare pot destabiliza tensiunea sau glicemia.

Ceilalți adulți, care aparent sunt sănătoși, dar pot ajunge totuși la Urgență după excese alimentare sau consum de alcool.

Sfaturi pentru un sezon festiv mai sănătos

Medicii recomandă câteva reguli simple pentru a reduce riscurile:

Porții moderate și mese regulate: evitați supraalimentarea, mai ales cu alimente foarte grase sau dulci.

Hidratare corectă: beți apă între mese și limitați consumul de alcool pe stomacul gol.

Mențineți tratamentele obișnuite: persoanele cu boli cronice trebuie să continue monitorizarea tensiunii și a glicemiei.

Mișcare ușoară și odihnă: plimbările scurte și respectarea somnului pot sprijini funcțiile imunitare și digestive.

Sărbătorile pot fi un moment minunat al anului, dar și o perioadă cu provocări serioase pentru sănătate dacă nu suntem atenți la stilul de viață. Prin informare și măsuri preventive, majoritatea problemelor pot fi evitate sau gestionate eficient.