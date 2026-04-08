Sute de persoane au adus, miercuri, un ultim omagiu fostului selecționer Mircea Lucescu, la Arena Națională. Printre ele, figuri publice importante sau simpli pasionați ai fotbalului. Gheorghe Hagi nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani. El va fi înmormântat vineri cu onoruri militare.

Cine și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu

Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu miercuri, până la ora 21:00, și joi, între orele 10:00 și 20:00. Sicriul său, acoperit cu drapelul României, se află pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naţionale.

Acolo s-a făcut și o slujbă de priveghere, care a durat circa 25 de minute.

Au venit să-i aducă un ultim omagiu, printre alții, Gheorghe Hagi, Dorin Mateuț, Ioan Andone, Ilie Dumitrescu, Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Ionel Gane, Miodrag Belodedici și Adrian Iencsi.

Gheorghe Hagi a ajuns cu o coroană pe care era înscris „Vei fi mereu în sufletele noastre”. El nu și-a putut stăpâni lacrimile la catafalcul lui Mircea Lucescu.

O coroană de flori din partea președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, cu mesajul „ ”, a fost de asemenea depusă la catafalc.

Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare

Vineri dimineață, cortegiul funerar se va deplasa la Biserica Sfântul Elefterie pentru slujba de înmormântare. Vor participa doar familia și apropiații.

va avea loc la ora 12:20, la Cimitirul Bellu din Capitală. Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare.