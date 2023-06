Ce profit îi aduc restaurantele lui Cătălin Scărlătescu. „Nu va exista salariu. Nu le dau bani”

Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai renumiți bucătari din România, deține un lanț de trei restaurante celebre. Cu toate acestea, profitul nu a atins așteptările. Cu determinare, el se străduiește să îmbunătățească situația și să ofere experiențe culinare de neuitat.

Scărlătescu: Drumul către titlul de „chef”

Cătălin Scărlătescu și-a dedicat mult timp și efort pentru a-și construi drumul către titlul de „chef”. Povestea sa începe în liceu, când a descoperit pasiunea pentru bucătărie și a simțit o chemare puternică către acest domeniu fascinant. La doar 17 ani, a decis să intre în lumea gastronomiei și să urmeze calea unei cariere în bucătărie.

„M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile. Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln. M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani lucrez la Howard Johnson”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru csid.ro.

Angajați remunerați în funcție de venituri

În restaurantele lui Cătălin Scărlătescu din București, prețurile nu sunt accesibile pentru toate buzunarele. Dacă ești interesat să vizitezi unul dintre aceste restaurante, trebuie să știi că o singură porție de cartofi costă 46 de lei. Dacă dorești să îi combini cu alte produse, evident, vei depăși suma de 100 de lei, scrie .

În 2022, firma lui Cătălin Scărlatescu a avut o cifră de afaceri de 344.611,30 euro, profit zero şi datorii de 618.309,64 de euro.

La finalul anului trecut, Cătălin Scărlătescu a fost invitat în podcastul lui Speak, unde, printre altele, a discutat despre noul său local pe care l-a deschis recent. În timpul acelei discuții, juratul de la Antena 1 a dezvăluit că angajații săi nu primesc un salariu fix, ci primesc un procent din veniturile realizate.

„În restaurantul meu nu va exista salariu. Nu le dau bani. Eu nu le dau bani, le dau procente. Dă-mi posibilitatea să-ți dau cât? 10.000? De ce mi-ai luat, măi, doar 10.000? Ia 20.000, ia 30. Ia tu mult, că dacă iei tu mult, am și eu mult. Îți dau posibilitatea să fii coproprietar în restaurantul muncit de mine, construit de mine, clădit de mine. Și atunci, fiind cumva și al tău, te interesează mult mai mult ca farfuria care iese să fie superbă, fantastică. Nu mai ai voie la greșeli”, a declarat Cătălin Scărlătescu.