B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă folosit în cât mai multe preparate: „O alternativă pentru carne”

Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă folosit în cât mai multe preparate: „O alternativă pentru carne”

B1.ro
30 nov. 2025, 13:09
Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă folosit în cât mai multe preparate: „O alternativă pentru carne”
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. În ce preparate pot fi integrate perfect ciupercile, potrivit specialistei Mihaela Bilic
  2. Alimentul care poate fi înlocuit de ciuperci

Mihaela Bilic și-a câștigat renumele ca unul dintre cei mai iubiți medici nutriționiști, în mare parte, datorită sfaturilor pe care le oferă pe rețelele de socializare. Specialista promovează un stil de viață sănătos, fără prea multe compromisuri. Într-o postare recentă, Mihaela Bilic a oferit mai multe recomandări de preparate în care pot fi folosite ciupercile, un aliment extrem de benefic în lupta cu kilogramele în plus.

În ce preparate pot fi integrate perfect ciupercile, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Alături de o fotografie cu o supă cremă de ciuperci, Mihaela Bilic a scris și câteva recomandări de preparate care conțin ciuperci. Aceste alimente sunt cunoscute pentru proprietățile lor, mai ales în curele de slăbire, căci conțin foarte puține calorii și pot fi consumate în diverse forme.

„Vă mai amintiți de supa cremă de ciuperci sau de ciupercile din conservă, cu maioneză și usturoi? Există gusturi care ne duc înapoi în trecut, e un fel de nostalgie alimentară…
Există nenumărate feluri de mâncare care conțin ciuperci, am să enumăr doar câteva dintre ele, că să vă fac poftă și să vă apucați de gătit.

  • Ciuperci umplute cu brânză, ficăței sau ierburi aromate și usturoi;
  • Rizotto sau paste cu ciuperci, smântână și parmezan;
  • Ouă ochiuri cu costiță/cârnați și ciuperci;
  • Tocăniță de ciuperci cu mărar și mămăligă;
  • Pizza cu ciuperci, bacon și ardei gras;
  • Ciuperci la tigaie trase în unt puse peste salată sau garnitură pentru carne, pește sau pui;
  • Ciuperci pane rumenite în crustă crocantă, în loc de șnițel”, a scris Mihaela Bilic, într-o postare pe Instagram.

Alimentul care poate fi înlocuit de ciuperci

Ciupercile au un conținut relativ scăzut de proteine, dar cu toate astea sunt recunoscute ca un înlocuitor pentru carne. Este adevărat că gustul celor două alimente poate fi similar, mai ales dacă alegem tipul potrivit de ciuperci și îl gătim corespunzător, dar în realitate, ele nu sunt la fel de sățioase precum carnea. Chiar și așa, Mihaela Bilic le recomandă introduse în cât mai multe preparate, căci mereu vor adăuga un plus de savoare și nu prea multe calorii în plus.

„Deși conțin doar 2% proteine, multă lume consideră că ciupercile sunt o alternativă pentru carne. Gustul seamănă, dar nu satură la fel. De la champignon de Paris la gălbiori, ghebe, hribi sau pleurotus, toate sunt delicioase – sunt sursă naturală de umami! Folosiți-le cum vă place, cu ciuperci nu greșiți niciodată!”, a conchis medicul nutriționist.

View this post on Instagram

A post shared by Mihaela Bilic (@doctorbilic)

Tags:
Citește și...
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
Eveniment
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema
Eveniment
Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema
Dominic Fritz răspunde acuzațiilor potrivit cărora a „interzis Crăciunul” la Timișoara: „Cei care țipă în apărarea creștinismului sunt agenții care lucrează să devenim din nou slugile Rusiei”
Eveniment
Dominic Fritz răspunde acuzațiilor potrivit cărora a „interzis Crăciunul” la Timișoara: „Cei care țipă în apărarea creștinismului sunt agenții care lucrează să devenim din nou slugile Rusiei”
Studiu: Jocurile video, adicția cu care se confruntă mai mult de jumătate dintre adolescenții români / Copiii iau contact cu alcoolul și tutunul de la vârste tot mai fragede
Eveniment
Studiu: Jocurile video, adicția cu care se confruntă mai mult de jumătate dintre adolescenții români / Copiii iau contact cu alcoolul și tutunul de la vârste tot mai fragede
O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”
Eveniment
O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”
Situaţia de la barajul Paltinu este critică. Apele Române cer declararea stării de urgență în Prahova: „Alimentarea cu apă rămâne temporar întreruptă” (VIDEO)
Eveniment
Situaţia de la barajul Paltinu este critică. Apele Române cer declararea stării de urgență în Prahova: „Alimentarea cu apă rămâne temporar întreruptă” (VIDEO)
Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă
Eveniment
Cum se bucură românii de minivacanța de 1 Decembrie. Stațiunile din țară sunt pline de turiști și petreceri de iarnă
Criminalul din Caracal ar putea ieși din închisoare. Gheorghe Dincă invocă probleme de sănătate și cere întreruperea pedepsei
Eveniment
Criminalul din Caracal ar putea ieși din închisoare. Gheorghe Dincă invocă probleme de sănătate și cere întreruperea pedepsei
Precipitațiile abundente au afectat județul Dâmbovița. Gospodării inundate și intervenții în lanț ale pompierilor
Eveniment
Precipitațiile abundente au afectat județul Dâmbovița. Gospodării inundate și intervenții în lanț ale pompierilor
Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
Eveniment
Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
Catalin Drula
Ultima oră
13:45 - Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
12:38 - Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema
12:07 - Superstiții mai puțin cunoscute de Sfântul Andrei. Ce pot face fetele singure pentru a-și afla „ursitul”
11:24 - Dominic Fritz răspunde acuzațiilor potrivit cărora a „interzis Crăciunul” la Timișoara: „Cei care țipă în apărarea creștinismului sunt agenții care lucrează să devenim din nou slugile Rusiei”
10:17 - Vremea astăzi, 30 noiembrie. Ploi și înnorări în cea mai mare parte a țării. Regiunea unde temperaturile nu vor depăși 4 grade Celsius
09:43 - Studiu: Jocurile video, adicția cu care se confruntă mai mult de jumătate dintre adolescenții români / Copiii iau contact cu alcoolul și tutunul de la vârste tot mai fragede
09:05 - Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
08:34 - Ciprian Ciucu: „Bucureștiul trebuie să devină o Capitală culturală vie, modernă și deschisă comunității”. Ce direcții propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reforma culturii locale
00:04 - O tânără din Brazilia, impresionată total de repetițiile paradei de Ziua Națională: „Îmi place foarte mult România”
23:34 - Liviu Vârciu revine în atenția publicului cu un mesaj care îi vizează pe toți bărbații. Ce le cere să evite cu orice preț