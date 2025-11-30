Mihaela Bilic și-a câștigat renumele ca unul dintre cei mai iubiți medici nutriționiști, în mare parte, datorită sfaturilor pe care le oferă pe rețelele de socializare. Specialista promovează un stil de viață sănătos, fără prea multe compromisuri. Într-o postare recentă, Mihaela Bilic a oferit mai multe recomandări de preparate în care pot fi folosite ciupercile, un aliment extrem de benefic în lupta cu kilogramele în plus.

În ce preparate pot fi integrate perfect ciupercile, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Alături de o fotografie cu o supă cremă de ciuperci, Mihaela Bilic a scris și câteva recomandări de preparate care conțin ciuperci. Aceste alimente sunt cunoscute pentru proprietățile lor, mai ales în curele de slăbire, căci conțin foarte puține calorii și pot fi consumate în diverse forme.

„Vă mai amintiți de supa cremă de ciuperci sau de ciupercile din conservă, cu maioneză și usturoi? Există gusturi care ne duc înapoi în trecut, e un fel de nostalgie alimentară…

Există nenumărate feluri de mâncare care conțin ciuperci, am să enumăr doar câteva dintre ele, că să vă fac poftă și să vă apucați de gătit.

Ciuperci umplute cu brânză, ficăței sau ierburi aromate și usturoi;

Rizotto sau paste cu ciuperci, smântână și parmezan;

Ouă ochiuri cu costiță/cârnați și ciuperci;

Tocăniță de ciuperci cu mărar și mămăligă;

Pizza cu ciuperci, bacon și ardei gras;

Ciuperci la tigaie trase în unt puse peste salată sau garnitură pentru carne, sau pui;

Ciuperci pane rumenite în crustă crocantă, în loc de șnițel”, a scris Mihaela Bilic, într-o postare pe .

Alimentul care poate fi înlocuit de ciuperci

Ciupercile au un conținut relativ scăzut de proteine, dar cu toate astea sunt recunoscute ca un înlocuitor pentru carne. Este adevărat că gustul celor două alimente poate fi similar, mai ales dacă alegem tipul potrivit de ciuperci și îl gătim corespunzător, dar în realitate, ele nu sunt la fel de sățioase precum carnea. Chiar și așa, Mihaela Bilic le recomandă introduse în cât mai multe preparate, căci mereu vor adăuga un plus de savoare și nu prea multe calorii în plus.

„Deși conțin doar 2% proteine, multă lume consideră că ciupercile sunt o alternativă pentru carne. Gustul seamănă, dar nu satură la fel. De la champignon de Paris la gălbiori, ghebe, hribi sau pleurotus, toate sunt delicioase – sunt sursă naturală de umami! Folosiți-le cum vă place, cu ciuperci nu greșiți niciodată!”, a conchis medicul nutriționist.