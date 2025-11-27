Salvamontiștii au desfășurat în teren toate resursele disponibile: detectoare pentru căutare în zăpadă, drone cu termoviziune și câini instruiți pentru astfel de misiuni. Ministerul de Interne le-a venit în ajutor cu un elicopter Black Hawk, care a transportat echipamente și oameni în zone greu accesibile. n lucru, poate chiar cel mai important, nu pot controla și acela este vremea. În Bucegi, a venit iarna. Temperaturile sunt foarte scăzute, ninge și rafalele de vânt sunt puternice.

Ce au găsit salvatorii în ghiozdanul tânărului dispărut în Munții Bucegi

Urmele tânărului se opresc în locul unde i-a fost găsit rucsacul. Salvamontiștii au fost surprinși să constate că băiatul venise foarte bine pregătit.

„Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înțelegem ce s-a întâmplat și unde ar fi putut să se ducă”, a declarat Sebastian Marinescu, , potrivit Știrile ProTV.

Cel mai optimist scenariu presupune ca băiatul să-și fi continuat coborârea fără ghiozdan, acesta îngreunându-i parcursul.

„Eu am căutat cu câinele. Nu am avut decât un mic semnal la un moment dat, dar am sondat acolo, nu era nimic”, a spus și Sergiu Frusinoiu, salvator montan.

Căutările vor fi intensificate imediat ce vremea se va îmbunătăți. Salvatorii au constatat că în multe zone unde s-a acumulat zăpadă, stratul de omăt este instabil, ceea ce face sondatul foarte periculos.

Ce le-a declarat băiatul salvamontiștilor atunci când a sunat după ajutor

Băiatul a apelat la salvamontiști, duminică, cerând ajutor și declarându-le că este epuizat, înghețat și că s-a rătăcit. Salvatorii i-au trimis instrucțiuni spre refugiul din apropierea Văii Țigănești, dar conexiunea s-a întrerupt. De atunci, nu se mai știe nimic despre tânăr.

Aflat la 2.100 de metri altitudine în momentul în care a apelat pentru ajutor, băiatul nu a ajuns nici în refugiu, nici la cabana Mălăiești, cele mai apropiate puncte de locația sa.