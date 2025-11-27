Sunt patru zile de când un englez de 18 ani a fost declarat dispărut în munții Bucegi. Salvamontiștii încearcă din răsputeri să-i dea de urmă băiatului, folosindu-se de drone, câini special antrenați pentru astfel de misiuni și chiar un elicopter Black Hawk. Însă, vremea capricioasă din munții Bucegi nu este deloc de ajutor, ba chiar îngreunează semnificativ misiunea de căutare a tânărului.
Părinții tânărului au început să se îngrijoreze cu privire la starea fiului lor atunci când acesta nu le-a mai dat niciun semn. Folosindu-se de o aplicație, au reușit să-i localizeze telefonul și au observat că este lângă Brașov, în România. Nu cunoșteau detaliile călătoriei tânărului, acesta dorindu-și o excursie solitară, cu scopul de a marca împlinirea vârstei de 18 ani.
Nici că salvatorii porniseră pe urmele fiului lor nu știau. Au aflat întâmplător de pe rețelele de socializare. Odată cunoscute datele problemei, părinții tânărului nu au mai ezitat. Au luat primul avion spre România, în speranța că își vor putea recupera fiul.
Urmele tânărului se opresc în locul unde i-a fost găsit rucsacul. Salvamontiștii au fost surprinși să constate că băiatul venise foarte bine pregătit.
„Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înțelegem ce s-a întâmplat și unde ar fi putut să se ducă”, a declarat Sebastian Marinescu, salvamont Brașov, potrivit Știrile ProTV.
Cel mai optimist scenariu presupune ca băiatul să-și fi continuat coborârea fără ghiozdan, acesta îngreunându-i parcursul.
„Eu am căutat cu câinele. Nu am avut decât un mic semnal la un moment dat, dar am sondat acolo, nu era nimic”, a spus și Sergiu Frusinoiu, salvator montan.
Căutările vor fi intensificate imediat ce vremea se va îmbunătăți. Salvatorii au constatat că în multe zone unde s-a acumulat zăpadă, stratul de omăt este instabil, ceea ce face sondatul foarte periculos.
Băiatul a apelat la salvamontiști, duminică, cerând ajutor și declarându-le că este epuizat, înghețat și că s-a rătăcit. Salvatorii i-au trimis instrucțiuni spre refugiul din apropierea Văii Țigănești, dar conexiunea s-a întrerupt. De atunci, nu se mai știe nimic despre tânăr.
Aflat la 2.100 de metri altitudine în momentul în care a apelat pentru ajutor, băiatul nu a ajuns nici în refugiu, nici la cabana Mălăiești, cele mai apropiate puncte de locația sa.