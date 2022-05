Ce se va întâmpla cu mandatul de la Primaria Sectorului 5. Cristian Popescu Piedone: „Am delegat atribuțiile pentru că sunt responsabilități, trebuie continuitate”

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a mărturisit că singurul său regret, este că nu a fost atât de ”ordinar și de jigodie”.

Cine va fi noul primar al Sectorului 5

Politicianul spune că va aștepta sentința alături de familie, iar în cazul în care va fi condamnat, atribuțiile acestuia vor fi preluate de viceprimarul Sectorului 5.

”Cel mai rău îmi pare că n-am fost atât de ordinar și de jigodie. Raportați la cei care sunt acum în viața publică.

Eu voi aștepta această sentință alături de familie. Prietenii sunt doar virtuali (…) Eu n-am prieteni, am doar cunoștințe.

Eu am obligativitatea morală de a lăsa continuitate la Primăria Sectorului 5, am delegat atribuțiile pentru că sunt responsabilități, trebuie continuitate. A fost zi de salarii, iar dacă . Nu am fugit de responsabilitate, este doar o chestiune de responsabilitate.

Dacă se va întâmpla…viceprimarul unu va prelua atribuțiile până la momentul în care va fi declarat mandatul nul și vor fi organizate alegeri”, a spus Cristian Popescu Piedone, citat de .