Cititul viitorului în zațul de cafea, cunoscut și sub numele de cafeomanție, este o practică veche de secole, care îmbină , simbolismul și curiozitatea față de necunoscut. De la ritualuri simple, făcute din divertisment, până la interpretări care stârnesc emoții puternice, această formă de divinație continuă să fascineze și astăzi.

Originea și semnificația cafelei „citite”

Arta citirii în ceașcă, cunoscută drept tasseografie, își are originile în China, unde frunzele de ceai erau interpretate pentru a descifra semnele viitorului. Ulterior, practica s-a răspândit și în alte culturi, inclusiv în Grecia și România, unde interpretarea se face în zațul de cafea, scrie Click.

În tradiția grecească, persoanele care practicau această artă erau cunoscute sub numele de „kafetzou”, iar interpretările lor se bazau pe ideea că starea emoțională și mentală a celui care bea cafeaua influențează formele create în ceașcă.

O tradiție legată de viața personală

De-a lungul timpului, cititul în cafea a fost asociat mai ales cu întrebări legate de dragoste și viitor. Tinerele necăsătorite apelau la ghicitoare pentru a afla dacă își vor întâlni partenerul, în timp ce bărbații erau interesați de carieră și stabilitate financiară.

În perioadele de incertitudine economică, această practică devenea și mai populară, oamenii căutând răspunsuri despre viitorul lor financiar. În ultimele decenii, tradiția și-a pierdut din importanță, însă recent a revenit ca activitate recreativă și socială.

Cum se „citește” zațul de cafea

Ritualul începe cu prepararea cafelei într-un ibric tradițional și consumarea acesteia într-o stare de relaxare, concentrându-te asupra unei întrebări. După ce ceașca este golită, aceasta se rotește și se răstoarnă pentru a permite zațului să formeze modele pe pereți.

Interpretarea începe după câteva minute, când ceașca este ridicată și analizată. Formele pot sugera animale, obiecte sau simboluri, fiecare având o semnificație diferită. De exemplu, fundul ceștii este asociat cu trecutul, partea de mijloc cu prezentul, iar zona superioară cu viitorul.

Interpretare subiectivă și simboluri

Simbolurile din ceașcă sunt interpretate diferit în funcție de persoană. Aceeași formă poate avea sensuri diferite, iar intuiția joacă un rol esențial. Animalele, literele sau elementele naturale sunt printre cele mai frecvent identificate.

Cu toate că nu are o bază științifică, cafeomanția rămâne o practică populară, apreciată pentru componenta sa culturală și pentru modul în care aduce oamenii împreună în jurul unei experiențe comune.