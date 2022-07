Ce vezi nou pe Netflix, în august: Lista completă a filmelor și serialelor

Netflix vine și în luna august cu noi premiere care vor fi pe placul clienților, în ciuda problemelor din ultima perioadă.

Cea mai așteptată producție de luna viitoare va fi The Sandman, producție realizată după o carte scrisă de Neil Gaiman.

De asemenea, Never Have I Ever este un serial foarte așteptat de fanii nișei din care face parte, în timp ce categoria documentare îi va mulțumi pe iubitorii de true crime, întrucât gigantul de streaming are de gând să le ofere acestora un binemeritat sezon al treilea al succesului I am a Killer, cu care își pot potoli „pofta” de povești de viață.

Filme

The Sandman – 5 august;

Day Shift – 12 august;

Loving Adults – 26 august.

Seriale:

Good Morning, Veronica (sezonul 2) – 1 august;

Lady Tamara (serial nou) – 3 august;

Idian Matchmaking (sezonul 2) – 4 august;

Instant Dream Home (serial nou) – 10 august;

Locke & Key (sezonul 3) – 10 august;

School Tales The Series (serie limitată) – 10 august;

A Model Family (serial nou) – 10 august;

Never Have I Ever (sezonul 3) – 12 august;

High Heat (serial nou) – 12 august;

Echoes (serial nou) – 17 august;

Glow Up (sezonul 4) – 19 august;

Kleo (serial nou) – 19 august;

The Girl in the Mirror (Alma) (serial nou) – 19 august;

Lost Ollie (serial nou) – 19 august;

Mo (serial nou) – 24 august;

Under Fire (serial nou) – 24 august;

Ludik (serial nou) – 24 august;

Family Secrets (serial nou) – 26 august;

Delhi Crime (sezonul 2) – 31 august.

Documentare Netflix:

Trainwreck: Woodstock ’99 – 3 august;

Bank Robbers: The Last Great Heist – 10 august;

Untold: Volumul 2 – începe în data de 16 august, cu episoade săptămânale;

History 101 (sezonul 2) – 25 august;

I am a Killer (sezonul 3) – 30 august.

După ce s-a bucurat de o dominație pe termen lung în zona streaming-ului, Netflix se confruntă cu o luptă grea pentru a-și păstra poziția, arată .

Acesta între aprilie și iulie, în condițiile în care numărul celor care renunță la serviciu s-a accelerat.

Întrebat ce ar fi putut împiedica scăderea în continuare a abonamentelor, directorul executiv al firmei, Reed Hastings, a declarat: „Dacă ar fi să menționăm un singur lucru, am putea spune „Stranger Things”.