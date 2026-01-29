Grecia a fost aleasă cea mai bună destinație din Europa pentru pensionari în 2026, potrivit raportului anual realizat de publicația International Living. Costurile de trai accesibile, climatul blând și sistemul medical bine dezvoltat plasează țara mediteraneană în fruntea preferințelor celor care își doresc o pensie liniștită, aproape de mare.

Un exemplu relevant din raport arată că o cu trei dormitoare și vedere la mare poate fi închiriată cu aproximativ 900 de lire sterline pe lună, un preț considerat extrem de avantajos comparativ cu alte state europene.

De ce Grecia este preferată de pensionari

Raportul International Living a analizat 195 de țări din întreaga lume, luând în calcul factori esențiali precum costul vieții, accesul la servicii medicale, cerințele de viză, siguranța și clima. Grecia a obținut scoruri ridicate la toate aceste capitole, scrie Click.

Costul vieții rămâne unul dintre cele mai mari avantaje. Chiriile, alimentele și serviciile zilnice sunt semnificativ mai ieftine decât în multe alte țări europene, iar stilul de viață mediteranean permite un trai confortabil fără cheltuieli excesive.

Acces la servicii medicale de calitate

Sistemul de sănătate din Grecia este unul mixt, public și privat. Pensionarii pot beneficia de servicii medicale private la costuri reduse, estimate la aproximativ 220 de lire sterline pe lună pentru îngrijire de rutină, potrivit International Insurance.

În plus, spitalele publice oferă asistență gratuită pentru urgențe, iar rețeaua de medici specialiști este bine dezvoltată. Farmaciile sunt ușor accesibile, iar multe dintre ele au program extins, inclusiv în zonele rurale sau pe insule.

Viață liniștită și comunități internaționale

Un alt avantaj important îl reprezintă comunitățile internaționale de expatriați, bine consolidate în orașele de coastă și pe insulele grecești. Acestea facilitează integrarea noilor veniți și oferă sprijin social, reducând sentimentul de izolare.

Clima mediteraneană, cu ierni blânde și veri însorite, contribuie la o stare generală de bine, fiind considerată benefică pentru sănătate și mobilitate la vârste înaintate.

Grecia, peste alte destinații populare

În clasamentul din 2026, Grecia a reușit să depășească destinații consacrate pentru pensionari, precum Spania. Deși aceasta rămâne o opțiune populară, Grecia oferă un raport calitate-preț mai bun, alături de o experiență autentică de viață mediteraneană.

În afara Europei, Panama ocupă locul al doilea, însă pentru cei care preferă proximitatea continentului european, Grecia se conturează drept alegerea ideală.