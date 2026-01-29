B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026

Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 14:29
Țara desemnată cea mai atractivă destinație europeană pentru pensionari în 2026
Sursa foto: shutterstock.com
Cuprins
  1. De ce Grecia este preferată de pensionari
  2. Acces la servicii medicale de calitate
  3. Viață liniștită și comunități internaționale
  4. Grecia, peste alte destinații populare

Grecia a fost aleasă cea mai bună destinație din Europa pentru pensionari în 2026, potrivit raportului anual realizat de publicația International Living. Costurile de trai accesibile, climatul blând și sistemul medical bine dezvoltat plasează țara mediteraneană în fruntea preferințelor celor care își doresc o pensie liniștită, aproape de mare.

Un exemplu relevant din raport arată că o casă cu trei dormitoare și vedere la mare poate fi închiriată cu aproximativ 900 de lire sterline pe lună, un preț considerat extrem de avantajos comparativ cu alte state europene.

De ce Grecia este preferată de pensionari

Raportul International Living a analizat 195 de țări din întreaga lume, luând în calcul factori esențiali precum costul vieții, accesul la servicii medicale, cerințele de viză, siguranța și clima. Grecia a obținut scoruri ridicate la toate aceste capitole, scrie Click.

Costul vieții rămâne unul dintre cele mai mari avantaje. Chiriile, alimentele și serviciile zilnice sunt semnificativ mai ieftine decât în multe alte țări europene, iar stilul de viață mediteranean permite un trai confortabil fără cheltuieli excesive.

Acces la servicii medicale de calitate

Sistemul de sănătate din Grecia este unul mixt, public și privat. Pensionarii pot beneficia de servicii medicale private la costuri reduse, estimate la aproximativ 220 de lire sterline pe lună pentru îngrijire de rutină, potrivit International Insurance.

În plus, spitalele publice oferă asistență gratuită pentru urgențe, iar rețeaua de medici specialiști este bine dezvoltată. Farmaciile sunt ușor accesibile, iar multe dintre ele au program extins, inclusiv în zonele rurale sau pe insule.

Viață liniștită și comunități internaționale

Un alt avantaj important îl reprezintă comunitățile internaționale de expatriați, bine consolidate în orașele de coastă și pe insulele grecești. Acestea facilitează integrarea noilor veniți și oferă sprijin social, reducând sentimentul de izolare.

Clima mediteraneană, cu ierni blânde și veri însorite, contribuie la o stare generală de bine, fiind considerată benefică pentru sănătate și mobilitate la vârste înaintate.

Grecia, peste alte destinații populare

În clasamentul din 2026, Grecia a reușit să depășească destinații consacrate pentru pensionari, precum Spania. Deși aceasta rămâne o opțiune populară, Grecia oferă un raport calitate-preț mai bun, alături de o experiență autentică de viață mediteraneană.

În afara Europei, Panama ocupă locul al doilea, însă pentru cei care preferă proximitatea continentului european, Grecia se conturează drept alegerea ideală.

Tags:
Citește și...
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Eveniment
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Eveniment
Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Eveniment
Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Eveniment
Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Eveniment
Alertă în Curtea de Argeș: Apa rămâne nepotabilă după descoperirea unei bacterii periculoase
Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea
Eveniment
Ce se întâmplă cu datoriile la ANAF, după deces: Moștenitorii, obligați să plătească din banii lor? Ce spune legea
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Eveniment
Săli de sport și spații multifuncționale, parte a investițiilor Primăriei Sectorului 3 în modernizarea unităților de învățământ
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Eveniment
Poliția, instituția cu cea mai mare creștere de încredere în rândul românilor
Ultima oră
17:22 - Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
17:11 - Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
16:55 - Daniel Băluță, șeful PSD București, i-a administrat prima înfrângere primarului general Ciprian Ciucu. PSD a blocat creșterea prețurilor la biletele STB
16:53 - Jaf spectaculos în Italia! Comori de peste 1 milion de euro furate din biblioteca unui palat nobiliar
16:48 - Băsescu: „Trump ține mai mult cu Putin decât cu Zelenski. Și ăsta o mare figură, ne ceartă, nu-și dă seamă că a intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie”. Ce spune despre ideea unei Europe cu două viteze (VIDEO)
16:24 - Salariile angajaților ANAF. Cât încasează un inspector și ce sume ajung la funcțiile-cheie
16:18 - Băsescu: Presiunea dobânzilor e aproape de colaps. Au distrus țara cu pomenile electorale (VIDEO)
15:55 - Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
15:50 - Sute de angajați, concediați în România. O mare companie face disponibilizări. Motivul pentru care a luat această decizie
15:19 - Tarifele STB rămân neschimbate. CGMB a blocat majorarea prețului biletului. Ce prevedea proiectul primarului Ciucu