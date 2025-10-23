B1 Inregistrari!
Cea mai călduroasă vară din istorie a făcut 4.500 de victime în România. Țara noastră, în top 5 european

Ana Beatrice
23 oct. 2025, 20:26
Cuprins
  1. România fierbe la propriu. Devine canicula noua normalitate
  2. Cât de repede se transformă România sub efectul schimbărilor climatice

România fierbe la propriu! Numărul zilelor caniculare a crescut cu peste 20% față de media ultimilor ani. Vara lui 2024 a doborât toate recordurile, devenind cea mai fierbinte din istorie. Temperaturile extreme au transformat orașele în capcane de căldură, greu de suportat chiar și la umbră. Mii de oameni au ajuns la spital din cauza insolațiilor și problemelor provocate de arșiță.

România fierbe la propriu. Devine canicula noua normalitate

Vara lui 2024 a fost cea mai fierbinte din istorie, cu zile toride și nopți în care aerul abia se răcea. Temperaturile au rămas constant ridicate, depășind 20 de grade chiar și după miezul nopții. Specialiștii avertizează că aceste fenomene nu mai sunt excepții, ci semnele unei schimbări majore de climat.

„Ne îndreptăm către o extindere a perioadei de vară. Va începe mai devreme în an, prin aprilie, se va prelungi până în septembrie”, a spus cercetătorul Bogdan Antonescu, notează antena3.ro.

Căldura prelungită și nopțile fără răcoare pun tot mai multă presiune asupra sănătății oamenilor. Raportul Starea Climei – România 2025 arată că valurile de căldură au dus la o creștere alarmantă a deceselor.

„Estimările sunt că pentru valul de căldură din 2024, am avut undeva la 4500 de decese, ceea ce ne pune în top 5 țări din Europa”, a mai declarat Bogdan Antonescu.

Cât de repede se transformă România sub efectul schimbărilor climatice

România se încălzește într-un ritm alarmant, potrivit experților în climă. Temperatura medie anuală a crescut cu peste 3 grade Celsius față de perioada 1971–2000. Anul 2024, alături de 2023, a fost cel mai fierbinte din întreaga istorie a măsurătorilor meteorologice.

Raportul Starea Climei – România 2025 arată o accelerare dramatică a fenomenelor extreme. Vara trecută au fost 49 de zile caniculare, printre cele mai multe din ultimii 70 de ani. Au fost înregistrate 63 de zile de valuri de căldură, adică 68% din toată vara. Pentru prima dată, România a avut șase zile consecutive cu temperaturi peste 40 de grade Celsius.

