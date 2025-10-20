B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat

Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat

Elena Boruz
20 oct. 2025, 14:36
Ceaiul care „topește” grăsimea de pe ficat. Medicii recomandă consumul moderat
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce beneficii aduce ceaiul verde pentru ficat
  2. Cum acționează armurariul asupra ficatului
  3. Ce alte ceaiuri pot sprijini detoxifierea
  4. Ce trebuie să știi înainte de a începe o cură cu ceaiuri

Ficatul este laboratorul organismului, responsabil cu filtrarea toxinelor, metabolizarea grăsimilor și procesarea zahărului.

Atunci când este suprasolicitat de o dietă bogată în alimente procesate, alcool sau sedentarism, poate apărea steatoza hepatică, cunoscută sub denumirea de „ficat gras”. În timp ce schimbarea stilului de viață rămâne esențială, anumite ceaiuri din plante pot susține, în mod natural, funcția hepatică, informează click.

Ce beneficii aduce ceaiul verde pentru ficat

Ceaiul verde conține catechine, antioxidanți puternici care sprijină arderea grăsimilor la nivel hepatic și ajută la reducerea inflamației. Studiile arată că un consum regulat, fără excese, poate contribui la scăderea nivelului de grăsime acumulată în ficat. Totuși, este important să fie consumat simplu, fără zahăr sau îndulcitori artificiali, pentru a-și păstra efectele benefice.

Cum acționează armurariul asupra ficatului

Armurariul, denumit și „planta ficatului”, conține silimarină, o substanță care ajută celulele hepatice să se regenereze și protejează ficatul de efectele toxinelor din alimentație sau din medicamente. Ceaiul sau extractul de armurariu este adesea recomandat în cure de detoxifiere, însă efectele apar în timp, atunci când este asociat cu o alimentație echilibrată.

Ce alte ceaiuri pot sprijini detoxifierea

Rădăcina de lemn dulce poate contribui la reducerea enzimelor hepatice, însă trebuie consumată cu moderație, deoarece poate influența tensiunea arterială. Anghinarea stimulează producția de bilă, ajutând digestia grăsimilor, în timp ce păpădia are efect diuretic și sprijină eliminarea toxinelor. Rostopasca este cunoscută pentru proprietățile sale detoxifiante, dar se administrează doar pe perioade scurte și, de preferat, sub supraveghere medicală.

Ce trebuie să știi înainte de a începe o cură cu ceaiuri

Chiar dacă sunt naturale, plantele cu efect hepatic trebuie consumate cu responsabilitate. Specialiștii recomandă evitarea combinațiilor între ceaiuri hepatoprotectoare și medicamente fără consult medical, deoarece unele plante pot intensifica efectul tratamentelor sau pot afecta tensiunea arterială. Hidratarea corectă, mișcarea moderată și reducerea alimentelor grase completează efectul acestor remedii naturale.

