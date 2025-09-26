B1 Inregistrari!
Ceaiul verde, aliatul creierului. Cum poate încetini procesul de îmbătrânire cerebrală

Ceaiul verde, aliatul creierului. Cum poate încetini procesul de îmbătrânire cerebrală

Elena Boruz
26 sept. 2025, 14:45
Cuprins
  1. De ce este ceaiul verde atât de benefic pentru creier
  2. Ce au descoperit cercetătorii despre dieta „green-Med”
  3. Ce înseamnă acest lucru pentru stilul nostru de viață
  4. Poate un obicei simplu să încetinească îmbătrânirea cerebrală?

Alimentația nu afectează doar greutatea corporală sau nivelul de energie, ci și modul în care funcționează organele noastre interne, inclusiv creierul. Medicii pot estima „vârsta” acestuia prin intermediul scanărilor RMN și o pot compara cu vârsta biologică.

Când creierul este mai tânăr decât restul corpului, este un semn bun: funcțiile cognitive sunt în formă, iar riscul de tulburări neurologice este redus. În schimb, dacă vârsta creierului este mai mare decât cea biologică, pot apărea probleme precum declin cognitiv prematur sau pierderi de memorie.

Cea mai simplă cale prin care putem influența această vârstă? Alimentația. Iar printre obiceiurile nutriționale benefice, consumul de ceai verde se află în topul recomandărilor, informează click.

De ce este ceaiul verde atât de benefic pentru creier

Un studiu recent a arătat că includerea ceaiului verde într-o dietă mediteraneană „verde”, adică bogată în plante, legume și polifenoli, poate avea un impact semnificativ asupra sănătății creierului. Cercetătorii au monitorizat timp de 18 luni aproximativ 300 de persoane care sufereau de obezitate abdominală sau aveau un nivel ridicat de grăsimi în sânge. Participanții au fost împărțiți în trei grupuri: unul a urmat o dietă echilibrată obișnuită, al doilea o dietă mediteraneană clasică, iar al treilea o variantă „verde” a acesteia, cu un aport sporit de polifenoli, inclusiv din ceai verde.

Rezultatele au fost clare: cei care au băut regulat ceai verde și au urmat dieta „green-Med” au avut creiere mai „tinere” și mai sănătoase comparativ cu celelalte grupuri.

Ce au descoperit cercetătorii despre dieta „green-Med”

De-a lungul celor 18 luni de cercetare, oamenii de știință au analizat nu doar vârsta creierului participanților, ci și nivelurile unor proteine din sânge asociate cu inflamația și îmbătrânirea neuronală, precum galectina-9 și decorina. Aceste proteine tind să fie mai ridicate la persoanele cu un creier „îmbătrânit”.

Cei care au adoptat dieta mediteraneană verde, bazată pe patru cești de ceai verde pe zi și șapte porții de nuci pe săptămână, au prezentat o scădere semnificativă a acestor proteine. Cu alte cuvinte, simpla includere a ceaiului verde și a alimentelor bogate în polifenoli a contribuit la încetinirea procesului de îmbătrânire cerebrală.

Ce înseamnă acest lucru pentru stilul nostru de viață

Concluziile studiului sunt simple, dar esențiale: ceea ce mâncăm și bem influențează direct vârsta și sănătatea creierului nostru. Pentru a ne menține mintea tânără și activă cât mai mult timp, specialiștii recomandă:

  • Consumul zilnic de ceai verde: aproximativ patru cești pe zi pot aduce beneficii semnificative.

  • Introducerea nucilor în alimentație: șapte porții pe săptămână sunt suficiente pentru efecte vizibile.

  • Creșterea aportului de legume verzi și alimente bogate în polifenoli, compuși naturali cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare.

  • Reducerea consumului de carne roșie și înlocuirea acesteia cu pește sau carne de pasăre.

Aceste schimbări nu doar că pot sprijini sănătatea creierului, ci și pot îmbunătăți funcțiile cognitive, memoria și concentrarea pe termen lung.

Poate un obicei simplu să încetinească îmbătrânirea cerebrală?

Răspunsul pare să fie „da”. Studiile demonstrează că obiceiurile zilnice aparent banale, precum savurarea unei cești de ceai verde, pot avea un impact semnificativ asupra stării de sănătate mentală. Mai mult decât atât, o alimentație echilibrată, bogată în antioxidanți și compuși naturali benefici, nu doar că poate menține creierul tânăr, dar poate chiar inversa unele efecte ale îmbătrânirii neuronale.

Deși, nu există o formulă magică pentru tinerețea eternă, ceea ce punem în farfurie contează mai mult decât credem. Ceaiul verde, consumat regulat și integrat într-o dietă sănătoasă, este un aliat de încredere al creierului nostru. Prin alegeri simple și consecvente, putem avea nu doar un corp mai sănătos, ci și o minte mai clară, mai tânără și mai rezistentă în fața trecerii timpului.

