Natura oferă adesea soluții pentru menținerea sănătății, iar bioenergoterapeuta Lidia Fecioru este recunoscută pentru expertiza sa în remedii naturale.

Recent, ea a vorbit despre din frunze de muștar, un produs mai puțin consumat în România, dar cu efecte benefice asupra organismului și asupra greutății.

Ce conține ceaiul și cum ajută organismul

„Frunzele de muștar sunt foarte bogate în minerale și antioxidanți, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, calciu, fier, magneziu, zinc și seleniu”, a explicat Lidia Fecioru, conform

Această combinație de nutrienți face ca ceaiul să fie un aliat natural pentru menținerea sănătății și a siluetei, potrivit bioenergoterapeutei.

„Ceaiul de frunze de muștar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet. E foarte bun pentru bărbați și femei, pentru că ele sunt bogate în vitamina K1, iar 400 de grame de frunze conțin 500% din doza anuală recomandată, necesară pentru întărirea oaselor”, a adăugat aceasta.

Cine poate beneficia de ceaiul din frunze de muștar

Specialista recomandă ceaiul și celor care își doresc să devină părinți. În plus, consumul regulat poate ajuta la profilaxia bolilor de Alzheimer, fiind benefic pentru întreg organismul.

„Apropo de cele care vor să rămână mămici, să bea ceai de frunze de muștar. Și tăticii ar trebui să bea”, a mai spus bioenergoterapeuta.

Femeia atrage atenția că, deși nu este foarte popular în România, ceaiul din frunze de muștar poate avea efecte remarcabile și merită inclus în rutina zilnică a celor care doresc să combine un stil de viață sănătos cu remedii naturale.